Xe tải chở cát băng qua đường sắt bị tàu hỏa đâm trúng

Khoảng 20h ngày 7/6, tại km14+700 khu gian Văn Điển - Thường Tín (đoạn đường ngang quốc lộ 1A giao với đường Nhị Khê, xã Thường Tín, TP Hà Nội), xảy ra vụ va chạm giữa xe ben chở cát và tàu hỏa Bắc Nam.

Cụ thể, vào thời gian trên, ô tô tải biển kiểm soát 30B-542.xx do anh N.M.C. (SN 1993, quê Lâm Đồng), điều khiển đi hướng quốc lộ 1A cắt ngang đường sắt vào đường liên xã thôn Nhị Khê. Đúng lúc này, thanh chắn đường ngang hạ xuống khiến chiếc xe tải bị mắc kẹt trên đường ray.

Hình ảnh chiếc xe tải bị tàu hỏa húc văng (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngay sau đó, tàu SE19 do lái tàu N.X.H. (SN 1990, ở Hà Nội) điều khiển đi hướng Hà Nội - Sài Gòn, đã đâm vào phần hông xe tải.

Thanh chắn đường ngang bị đổ gãy (Ảnh: Việt Anh).

Theo cảnh sát, vụ việc khiến đầu máy tàu SE19 bị hư hỏng, cột đèn tín hiệu đường ngang và thanh chắn đường ngang bị hư hỏng. Ô tô tải trong vụ việc bị hư hỏng sườn xe bên phải. Vụ việc không gây thương vong về người.

Tàu hỏa phải dừng khẩn cấp sau vụ va chạm (Ảnh: Việt Anh).

Sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT và Công an xã Thường Tín có mặt tại hiện trường để bảo vệ, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Chị Hoàng Yến, nhân chứng trực tiếp chứng kiến sự việc cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe tải chở cát bị tàu húc văng sát một quán bia gần đó. Cát từ thùng xe tải bị đổ xuống, vùi lấp vài chiếc xe máy đỗ ở quán bia.