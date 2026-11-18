Sáng 18/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, vụ cháy hàng hóa trên xe tải xảy ra trong đêm trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã được xử lý nhanh chóng, không gây thiệt hại về người.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 17/11, xe tải mang biển kiểm soát 36E-005.xx lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo hướng Bắc - Nam. Khi đến đoạn Km225+500 (thuộc phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng), hàng hóa trên thùng xe bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Hàng hóa trên thùng xe tải bất ngờ bén lửa khi phương tiện lưu thông qua địa phận tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Đức Thịnh).

Phát hiện sự cố, tài xế lập tức cho xe tấp vào lề đường, bật đèn cảnh báo và gọi điện báo tin đến đường dây nóng của tuyến cao tốc. Để ngăn ngọn lửa bùng phát mạnh, tài xế đã khẩn trương cào một phần hàng hóa đang cháy xuống lề đường.

Cùng lúc, nhiều người đi đường đã dừng xe hỗ trợ dập lửa. Nhờ ứng cứu kịp thời, đám cháy được khống chế, không cháy lan sang phần khung xe cũng như số hàng hóa còn lại.

Sự cố khiến các phương tiện lưu thông cùng chiều bị ùn ứ cục bộ trong thời gian chờ xử lý. Nhận tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông và phối hợp khắc phục sự cố.

Theo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông), sau khoảng 20 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn và chiếc xe tải đã có thể tiếp tục hành trình. Số hàng hóa cào xuống lề đường cũng được phương tiện khác hỗ trợ vận chuyển ra khỏi cao tốc, giao thông qua khu vực nhanh chóng thông suốt trở lại.