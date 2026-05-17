Xe máy va chạm với ô tô Porsche trên đường ở Hà Nội

Chiều 17/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, khoảng 15h45 cùng ngày, tại đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài (phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội), xảy ra vụ va chạm giao thông giữa một ô tô nhãn hiệu Porsche với xe máy (chưa rõ người điều khiển).

Hiện trường vụ va chạm (Ảnh: Hồng Kỳ).

Vào thời gian trên, ô tô Porsche mang BKS 30K-987.xx do một tài xế điều khiển di chuyển trên đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, khi xe này đi tới đoạn nút giao trên đường thì xảy ra va chạm với một xe máy.

Sau cú va chạm, người điều khiển xe máy bị thương, chiếc ô tô Porsche bị móp méo phần đuôi xe, xe máy bị vỡ nát, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường.

Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra sự việc, lái xe máy đã vượt đèn đỏ và đâm vào chiếc ô tô, tuy nhiên cơ quan chức năng chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân sự việc.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.