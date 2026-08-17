Xe máy va chạm với ô tô buýt ở Hà Nội, cháu bé 5 tuổi tử vong

Lúc 7h30 ngày 17/8, tại đường Nguyễn Trãi (đoạn trước cửa số nhà 233 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội), xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy chở 2 người và ô tô buýt.

Vào thời gian trên, anh Đ.Đ.S. (40 tuổi) điều khiển ô tô buýt mang BKS 29B-208.xx chạy trên đường Nguyễn Trãi (chiều Hà Đông đi Ngã Tư Sở). Khi đến trước số nhà 233 Nguyễn Trãi, ô tô buýt va chạm với xe máy BKS 29BD-070.xx do chị N.T.N. (36 tuổi, ở Hà Nội) điều khiển, sau xe có chở con là cháu T.B.K. (5 tuổi).

Hậu quả vụ tai nạn khiến cháu K. tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phối hợp với Công an phường Khương Đình giải quyết vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến hầm chui Thanh Xuân và đường Nguyễn Trãi bị ùn tắc kéo dài.

Công an phường Khương Đình đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.