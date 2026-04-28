Xe máy tông đuôi ô tô dừng trên đường cấm, một người tử vong ở TPHCM

Ngày 28/4, Công an TPHCM điều tra nguyên nhân vụ xe máy tông đuôi ô tô đầu kéo container khiến một người đàn ông tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h15 ngày 27/4, ông M.V.T. (49 tuổi, ngụ phường Đông Hòa, TPHCM) lái xe máy biển số 61D1-548.xx chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, theo hướng An Phú đi Tân Vạn.

Khi gần đến giao lộ với đường Cây Da (phường Tân Đông Hiệp), xe ông T. tông vào đuôi ô tô đầu kéo container biển số 50E-393.xx đang dừng trong làn xe máy. Vụ va chạm làm ông T. đập đầu vào container rồi ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) và Công an phường Tân Đông Hiệp đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Đường Mỹ Phước Tân Vạn cấm xe tải, xe đầu kéo dừng đậu (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn có biển cấm xe tải, xe đầu kéo container dừng, đậu; nhưng vẫn có nhiều tài xế đậu xe để vá vỏ, mua cà phê hoặc in lệnh xuất hàng.

Nạn nhân làm tài xế cho một công ty tại Tân Uyên. Thời điểm xảy ra tai nạn, ông T. đang trên đường về nhà.