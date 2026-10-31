Xe khách giường nằm va chạm cực mạnh với ô tô con trên quốc lộ 32

Khoảng 20h25 ngày 30/10, anh Đ.X.S. (SN 1971, quê Hưng Yên) điều khiển ô tô khách giường nằm biển số 17F-002.xx di chuyển trên quốc lộ 32, khi đến đoạn qua xã Cát Thịnh thì xảy ra va chạm với ô tô con mang BKS 21A-290.xx do anh P.M.Đ. (SN 1983, ở Lào Cai) điều khiển.

Sau cú va chạm cực mạnh với ô tô con, phần đầu xe khách bị vỡ nát; 2 người bị thương (Ảnh: Yên Bái).

Theo cảnh sát, vụ tai nạn khiến 2 người trên xe khách bị thương. Ước tính thiệt hại về tài sản là khoảng 100 triệu đồng.

Qua kiểm tra nồng độ cồn và ma túy với tài xế ô tô con chưa phát hiện vi phạm; lực lượng chức năng chưa kiểm tra được nồng độ cồn và ma túy với tài xế xe khách do người này đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo hình ảnh từ clip đăng tải trên mạng xã hội, vụ va chạm cực mạnh khiến phần đầu ô tô khách bị vỡ nát, xe con lao sang vệ đường, nhiều hàng hóa trên xe khách bị văng khắp mặt đường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.