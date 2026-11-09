Ngày 9/11, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nói trên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 cùng ngày, anh D.K.D. (21 tuổi) và anh L.T.T. (22 tuổi, cùng ngụ tỉnh Nghệ An) chở nhau bằng xe máy điện chạy trên đường ĐT 743, theo hướng từ ngã tư 550 đi ngã 6 An Phú.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV).

Khi đến điểm giao với đường số 25 Khu công nghiệp Sóng Thần 2 (phường Dĩ An), chiếc xe điện tông vào phần đuôi của ô tô đầu kéo container đang dừng đỗ sát vỉa hè.

Cú va chạm mạnh làm hai thanh niên ngã xuống đường nằm bất động. Ngay sau đó, nhân viên y tế và xe cứu thương đến hiện trường kiểm tra. Tuy nhiên, anh D. đã tử vong, anh T. được đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) và Công an phường Dĩ An đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.