Chiều 29/3, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1, thành phố Huế, cho biết trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông, xe đầu kéo chở than lao vào hàng rào và nhà bảo vệ của một trường mầm non.

Vụ việc xảy ra trong ngày chủ nhật nên không gây nguy hiểm cho học sinh, chỉ thiệt hại một đoạn tường rào và phần tường nhà bảo vệ của trường học.

Hiện trường vụ xe đầu kéo lao vào nhà bảo vệ trường mầm non ở xã A Lưới 1, thành phố Huế (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra lúc 14h55 cùng ngày, tại km 328+100 trên đường Hồ Chí Minh, thuộc thôn A Năm, xã A Lưới 1. Thời điểm này, xe đầu kéo biển số UN-0099, kéo theo rơ-moóc biển số UN-1804 do ông Ki Sả Khon (SN 1970, quốc tịch Lào) điều khiển, lưu thông theo hướng từ xã A Lưới 2 đi Quảng Trị.

Khi đến địa điểm trên, xe đầu kéo bất ngờ đâm vào tường bao và nhà bảo vệ của Trường Mầm non Hồng Vân. Nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe đi không đúng phần đường, dẫn đến tai nạn giao thông.

Lãnh đạo UBND xã A Lưới 1 cho biết cách đây 2 ngày, trên địa bàn cũng đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy do nam sinh cấp 3 điều khiển.

Vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy cách đây 2 ngày trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Lưới 1 (Ảnh: Người dân cung cấp).

Lúc 9h15 ngày 27/3, xe đầu kéo biển số 43H-030.xx kéo theo rơ-moóc biển số 60RM-037.xx, do tài xế N.N.H. (36 tuổi, trú tại thành phố Đà Nẵng) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng cửa khẩu La Lay (Quảng Trị) về thành phố Huế. Khi đến km321+800 thuộc xã A Lưới 1, xe đầu kéo va chạm với xe máy biển số 75AL-008.xx do nam sinh H.V.N. (18 tuổi, trú tại thôn La Ngà, xã A Lưới 1) điều khiển.

Sau cú va chạm, anh H. và nam sinh bị thương nặng, được đưa tới Bệnh viện Trung ương Huế để cấp cứu.

Xe đầu kéo chở than từ cửa khẩu quốc tế La Lay về cảng Chân Mây đi trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã A Lưới 1 (Ảnh: Cao Tiến).

Như Dân trí đã phản ánh, thời gian qua số lượng xe sơ-mi rơ-moóc cũng như đầu kéo rơ-moóc chở than, quặng và lâm sản gia tăng đột biến trên 2 tuyến quốc lộ 9 và đường Hồ Chí Minh đi qua các xã vùng cao biên giới A Lưới.

Theo cơ quan chức năng, trong quý I, bình quân mỗi ngày có trên 700 lượt xe trọng tải lớn lưu thông cùng rất nhiều phương tiện khác, khiến 2 tuyến đường huyết mạch thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, đoạn đường Hồ Chí Minh qua địa bàn xã có chiều dài hơn 30km, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ va chạm giao thông. Việc có nhiều xe chở than chạy trên tuyến đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân. Chính quyền địa phương mong muốn các cơ quan chức năng sớm có giải pháp để bảo đảm an toàn giao thông.