Xe chở rác vượt ẩu, suýt gây tai nạn trên đoạn đường dốc

Ngày 23/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một trường hợp điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường, vượt xe sai quy định tại khu vực nguy hiểm.

Trước đó, ngày 22/3, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một xe chở rác ngang nhiên vượt xe trên đường hai chiều tại Km18, quốc lộ 217. Đây là khu vực đỉnh dốc, đoạn đường cong có tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Rất may, xe đi ngược chiều đã kịp thời dừng lại.

Tình huống tài xế xe chở rác vượt ẩu trên đoạn đường dốc (Ảnh: Cắt từ clip Công an Thanh Hóa).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm phương tiện và người điều khiển.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định phương tiện vi phạm là xe chở rác mang biển kiểm soát 36C-515.xx do tài xế Lưu Văn Lượng (SN 1992, trú tại xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Quá trình làm việc, tài xế Lượng thừa nhận hành vi vi phạm.

Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với các lỗi: không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường; vượt xe trong trường hợp không được vượt (trên đỉnh dốc, đường cong, tầm nhìn hạn chế), với tổng số tiền 5,5 triệu đồng; trừ 2 điểm và tạm giữ giấy phép lái xe theo quy định.