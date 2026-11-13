Chiều 13/11, lực lượng chức năng TPHCM đang xử lý hiện trường vụ xe ben lật đè ô tô bán tải tại điểm giao giữa đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng với đường DH 750.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, hơn 13h cùng ngày, nam tài xế lái xe ben mang biển số 61C-350.xx chạy trên đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, theo hướng từ Phú Giáo đi Bàu Bàng.

Khi đến điểm giao với đường DH 750 (xã An Long), chiếc xe ben xảy ra va chạm với ô tô bán tải mang biển số 93C-163.xx đang băng qua ngã tư.

Vụ va chạm làm chiếc bán tải bị xe ben ủi đi một đoạn, văng lên tiểu đảo. Chiếc xe ben lật nhào, đất trên thùng đổ tràn xuống đường.

Vụ tai nạn làm chiếc bán tải biến dạng. Thời điểm này, trên bán tải có nam tài xế cùng hai phụ nữ. Trong đó, tài xế và một phụ nữ tự thoát ra ngoài, nạn nhân còn lại mắc kẹt trong xe được người dân huy động máy cuốc giải cứu ra ngoài.

Nạn nhân này sau đó được đưa vào bệnh viện kiểm tra vết thương ở tay.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT và Công an xã An Long đến hiện trường điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân tai nạn.