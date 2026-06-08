Xe ben tông hộ lan cầu vượt, lật nhào xuống bãi cỏ ở TPHCM

Sáng 8/6, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe ben chở nhựa đường bị lật tại phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM).

Khoảng 6h cùng ngày, tài xế lái xe ben biển số 51D-932.xx chở nhựa đường lưu thông trên đường Đỗ Mười, hướng từ cầu vượt Linh Xuân về khu du lịch Suối Tiên.

Xe ben tông dải hộ lan, lao xuống bãi cỏ tại cầu vượt Trạm 2 (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Khi đến cầu vượt Trạm 2, thuộc phường Tăng Nhơn Phú, trong lúc ôm cua rẽ phải, phương tiện bất ngờ va vào dải hộ lan. Cú va chạm khiến xe lao khỏi cầu vượt rồi lật xuống bãi cỏ bên dưới. Tài xế may mắn chỉ bị xây xát nhẹ và tự thoát ra ngoài.

Tại hiện trường, một đoạn hộ lan bị hư hỏng, nhựa đường trên thùng xe đổ tràn xuống bãi cỏ dưới chân cầu vượt.

Nhận tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) phối hợp với Công an phường Tăng Nhơn Phú đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, xử lý sự cố và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.