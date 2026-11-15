Chiều 15/11, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe đạp điện khiến 2 chị em thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo thông tin ban đầu, hơn 14h cùng ngày, tài xế lái chiếc xe ben mang biển số 51B-791.xx chạy trên đường Thủ Khoa Huân, theo hướng từ Chợ Búng đi quốc lộ 13.

Khi đến điểm giao với đường 22 Tháng 12 (phường Thuận An), tài xế đánh lái cho xe rẽ phải. Trong lúc ôm cua, phương tiện xảy ra va chạm với xe đạp điện do hai chị em gái chở nhau chạy cùng chiều.

Vụ va chạm làm người chị (17 tuổi) tử vong tại chỗ, người em (16 tuổi, cùng ngụ phường Thuận Giao) bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu, chiếc xe đạp điện mắc kẹt dưới gầm xe ben.

Đội CSGT Bình Triệu (PC08, Công an TPHCM) cùng các đơn vị liên quan đã đến hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra nguyên nhân.