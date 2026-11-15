Ngày 15/11, Đội CSGT số 1 (PC08, Công an TPHCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế lái xe ben chạy ngược chiều trên đường Tạo Lực.

Xe ben lao qua làn đường ngược chiều (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, tiếp nhận phản ánh qua ứng dụng VNeTraffic về việc một tài xế lái xe ben mang biển số TPHCM chạy ngược chiều trên đường Tạo Lực, đoạn qua xã Phú Giáo, Đội CSGT số 1 đã khẩn trương xác minh.

Lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là anh P.X.T. (34 tuổi, ngụ TPHCM) nên mời đến trụ sở làm việc. Tại buổi làm việc, trước hình ảnh được cung cấp, nam tài xế thừa nhận hành vi vi phạm và ký vào biên bản.

Đội CSGT số 1 đã lập biên bản đối với ông P.X.T. về hành vi điều khiển xe tải đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều, với mức phạt tiền 18-20 triệu đồng, trừ 4 điểm Giấy phép lái xe.

Trước đó, vào ngày 31/10, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tài xế lái xe ben trên đường Tạo Lực. Khi đến một giao lộ, tài xế đánh lái lao qua đường ngược chiều để tránh va chạm với một xe đầu kéo container đang quay đầu.

Vụ việc khiến người đi xe máy và các tài xế một phen thót tim.