Xây dựng "siêu dự án" gần 5.000 tỷ đồng thành biểu tượng du lịch Đắk Lắk

Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà được khởi công xây dựng vào tháng 12/2025, tại xã Ô Loan (Đắk Lắk) có diện tích khoảng 196ha, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Dự án được định hướng phát triển thành tổ hợp nghỉ dưỡng biển cao cấp gồm khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, cáp treo nối đất liền ra đảo, cầu cảng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Theo chủ đầu tư, dự án đang triển khai nhiều hạng mục với tổng giá trị thực hiện hơn 40 tỷ đồng.

Đảo Cù Lao Mái Nhà đang được đầu tư xây dựng thành "siêu dự án" du lịch tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Quyên Quyên).

Trong buổi làm việc mới đây với UBND tỉnh Đắk Lắk, chủ đầu tư dự án đã đề xuất điều chỉnh quy hoạch dự án theo định hướng khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 6 sao, tăng tỷ lệ bảo tồn cảnh quan tự nhiên và hệ sinh thái biển, khai thác hài hòa địa hình đặc trưng của đảo để tạo điểm nhấn khác biệt cho không gian nghỉ dưỡng.

Đồng thời, chủ đầu tư kiến nghị tỉnh tháo gỡ một số khó khăn liên quan đến hạ tầng kết nối chưa đồng bộ; một số thủ tục đấu nối hạ tầng kỹ thuật chậm được phê duyệt, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án; điều chỉnh chủ trương đầu tư phù hợp với định hướng phát triển mới và được phép thành lập công ty tại Đắk Lắk để thuận lợi trong quá trình quản lý.

Ngoài dự án nghỉ dưỡng, nhà đầu tư đề xuất quy hoạch, đầu tư dự án sân golf kết hợp đô thị sinh thái và thương mại dịch vụ, hướng tới hình thành mô hình du lịch nghỉ dưỡng khép kín ven biển.

Sau khi xem xét các đề xuất, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho rằng khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà phải tạo được dấu ấn riêng, khác biệt với các điểm du lịch biển hiện có. Ông nhấn mạnh việc dự án phải chú trọng bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, phát huy giá trị cảnh quan của hòn đảo duy nhất của tỉnh và phải là công trình du lịch mang tính biểu tượng, có bản sắc riêng của Đắk Lắk.

Qua đó, ông Mỹ đề nghị nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù như du lịch thể thao mạo hiểm trên biển, kết nối tuyến du lịch đường thủy với các điểm đến ven biển khác. Về kiến trúc, lãnh đạo tỉnh lưu ý cần ưu tiên thiết kế công trình mang tính biểu tượng đặc sắc gắn với văn hóa biển, hài hòa với thiên nhiên và nghiên cứu phương án khai thác hiệu quả các bãi tắm trên đảo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp trong việc điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500 và rà soát hồ sơ pháp lý, tháo gỡ khó khăn liên quan để dự án hoàn thiện theo kế hoạch, góp phần phát triển du lịch biển của tỉnh.