Xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ vừa "hồng" vừa "chuyên"

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP Hà Nội Doãn Trung Tuấn cho biết công tác phát triển đảng viên, trong đó có đảng viên trẻ, luôn được Đảng ủy UBND thành phố đặc biệt quan tâm và xác định đây là nhiệm vụ then chốt nhằm bảo đảm tính kế thừa, phát triển của Đảng bộ.

Ông Tuấn nhấn mạnh với đặc thù nguồn phát triển Đảng trong Đảng bộ là công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP Hà Nội, công tác phát triển Đảng lại càng có ý nghĩa quan trọng.

Trong "kỷ nguyên mới" - thường được hiểu là giai đoạn chuyển đổi số, hội nhập sâu rộng và phát triển nhanh dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, theo ông Tuấn, vai trò của đảng viên trẻ là đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng đến sức sống và năng lực thích ứng của Đảng, quyết định đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Ông Tuấn cho rằng có thể nhìn nhận ở một số khía cạnh.

Thứ nhất là lực lượng tiên phong trong đổi mới và chuyển đổi số. Ông Tuấn cho biết đảng viên trẻ thường có lợi thế về trình độ học vấn, khả năng tiếp cận công nghệ và tư duy hiện đại. Vì vậy, đây là lực lượng đi đầu, nhanh nhạy với công nghệ, dữ liệu và phương thức quản trị hiện đại.

Cùng với vai trò đi đầu trong triển khai chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, trong đề xuất sáng kiến, giải pháp cải tiến quy trình, nâng cao hiệu quả công việc, lực lượng này cũng lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, đột phá phát triển trong cơ quan, đơn vị. Đây là lợi thế tự nhiên giúp đảng viên trẻ trở thành lực lượng dẫn dắt thay đổi.

Thứ hai là cầu nối giữa Đảng với thế hệ trẻ và xã hội hiện đại. Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP Hà Nội cho rằng đảng viên trẻ gần gũi, thấu hiểu tâm lý thanh niên, từ đó có thể truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng một cách linh hoạt, dễ tiếp cận.

Đồng thời, họ có thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của giới trẻ để phản ánh kịp thời; tạo sự lan tỏa, đồng thuận trong giới trẻ; định hướng dư luận, đặc biệt trên không gian mạng, chủ động đấu tranh với thông tin sai trái, xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, qua đó góp phần củng cố niềm tin của thanh niên đối với Đảng.

Khía cạnh thứ ba ông Tuấn đề cập là khát vọng cống hiến, dám nghĩ dám làm. Theo ông, thanh niên, đảng viên trẻ vừa là người gương mẫu thực hiện, đồng thời cũng là người truyền cảm hứng cho cộng đồng, lan tỏa giá trị tích cực trong xã hội.

Khía cạnh thứ tư, ông Tuấn nhận định đảng viên trẻ là nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tương lai, là nhân tố kế cận, góp phần duy trì sự liên tục, bảo đảm sự ổn định, phát triển bền vững của tổ chức Đảng. Sức trẻ, khát vọng cống hiến và tinh thần đổi mới giúp đội ngũ này nhanh chóng thích ứng với yêu cầu mới.

Đây là lực lượng xung kích trong thực tiễn, đảng viên trẻ thường được giao nhiệm vụ ở cơ sở, địa bàn khó khăn, các lĩnh vực mới, thách thức cao, qua đó rèn luyện năng lực, bản lĩnh và đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế - xã hội.

Một khía cạnh khác, theo ông Tuấn, là nhân tố thúc đẩy cải cách và hội nhập. Đảng viên trẻ chủ động học hỏi, tiếp cận tri thức quốc tế; tham gia cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

“Đảng viên trẻ chính là lực lượng xung kích, sáng tạo và là động lực phát triển hiện tại của Đảng, là nhân tố quyết định để hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới”, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP Hà Nội nêu rõ.

Tại Đại hội Đảng bộ UBND TP Hà Nội lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, công tác phát triển đảng viên trẻ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ và bảo đảm tính kế thừa của tổ chức Đảng. Ông Tuấn cho biết Đại hội xác định các chỉ tiêu cụ thể như bồi dưỡng lý luận chính trị cho từ 500 quần chúng ưu tú trở lên, phấn đấu kết nạp trên 250 đảng viên mỗi năm.

Về định hướng, kế hoạch trong thời gian tới tại Đảng bộ UBND TP Hà Nội, ông Tuấn cho hay Đảng bộ UBND thành phố sẽ tăng cường tạo nguồn, nhất là trong cán bộ trẻ, đoàn viên ưu tú, đồng thời giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới cụ thể, phù hợp với đặc thù mỗi cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Đảng bộ UBND TP Hà Nội cũng chủ động phát hiện quần chúng ưu tú trong cán bộ trẻ, công chức, viên chức; đẩy mạnh phối hợp với Đoàn thanh niên để giới thiệu nguồn kết nạp đảng; kiểm soát chặt chẽ chất lượng kết nạp đảng viên.

Đảng bộ UBND TP Hà Nội xác định sẽ đổi mới đào tạo, bồi dưỡng, theo đó nâng cao chất lượng các lớp lý luận chính trị, gắn đào tạo với thực tiễn, các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, của mỗi cơ quan, đơn vị đặc biệt trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, đô thị thông minh...

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP Hà Nội cho biết các đảng viên trẻ sẽ được tạo môi trường rèn luyện thực tiễn như giao việc khó, việc mới; bố trí công tác phù hợp để rèn luyện bản lĩnh, năng lực, gắn với yêu cầu nhiệm vụ của thủ đô.

Ông Tuấn nhấn mạnh đảng viên trẻ được tạo điều kiện tham gia trực tiếp vào các nhiệm vụ lớn như gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số (từ 11% trở lên). Đảng viên trẻ được định hướng tham gia tham mưu, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao năng suất; đóng vai trò xung kích trong các ngành, lĩnh vực động lực.

Với việc tham gia triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi), ông Tuấn cho rằng đảng viên trẻ sẽ là lực lượng trực tiếp tham gia tổ chức thực thi chính sách mới, đóng góp sáng kiến trong cải cách thể chế, quản lý đô thị, góp phần đưa luật vào cuộc sống một cách hiệu quả

Trong tham gia xây dựng và triển khai Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, ông Tuấn nhìn nhận đây là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, đảng viên trẻ sẽ tham gia trong các lĩnh vực như quy hoạch đô thị, hạ tầng số, đô thị thông minh, phát triển bền vững, nổi bật là tư duy dài hạn, tiếp cận xu thế toàn cầu

Cùng với đó, với việc tham gia giải quyết “5 điểm nghẽn” của Hà Nội, các đảng viên trẻ sẽ đề xuất sáng kiến tháo gỡ điểm nghẽn, trực tiếp triển khai các nhiệm vụ cải cách và là lực lượng tiên phong trong đổi mới quản trị công, theo ông Tuấn.

Ông Tuấn cũng cho biết thành phố tiếp tục nghiên cứu triển khai các chính sách đặc thù thu hút, giữ chân và phát huy nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là thanh niên, kết hợp đãi ngộ tốt, môi trường tốt, cơ hội phát triển thực chất, trong đó yếu tố có ý nghĩa quyết định là trao cơ hội và gửi niềm tin.

“Với các định hướng đồng bộ, bài bản và gắn thực tiễn, Đảng ủy UBND TP Hà Nội tập trung xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên”, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của Hà Nội trong giai đoạn mới.

Việc phát triển đảng viên trẻ không chỉ là nhiệm vụ xây dựng Đảng, mà còn trực tiếp phục vụ các mục tiêu chiến lược như tăng trưởng hai con số, hoàn thiện thể chế, quy hoạch dài hạn và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển, qua đó tạo nền tảng để thủ đô bứt phá trong giai đoạn mới”, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP Hà Nội nêu rõ.

Tại Thành đoàn Hà Nội, từ đầu năm đến nay, có hơn 1.400 đảng viên từ 18 đến 35 tuổi mới kết nạp. Ông Đào Đức Việt, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, cho biết cơ quan này luôn xác định công tác “Đoàn tham gia xây dựng Đảng và bảo vệ chính quyền” là nhiệm vụ then chốt. “Chúng tôi không đợi quần chúng tìm đến Đảng, mà chủ động tạo môi trường để giáo dục, rèn luyện cho thanh niên”, ông Việt nói.

Thứ nhất là tạo môi trường rèn luyện thực tiễn. Ông Việt cho biết thông qua các phong trào như “thanh niên tình nguyện”, “tuổi trẻ sáng tạo” và đặc biệt là các chiến dịch cao điểm, Đoàn Thanh niên thành phố sàng lọc ra được những nhân tố ưu tú từ thực tiễn hành động chứ không chỉ qua hồ sơ xét chọn.

Thứ hai là đổi mới công tác bồi dưỡng. Ông Việt nhấn mạnh Thành đoàn Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên, chuyển từ phương thức truyền đạt lý luận thuần túy sang các hình thức tương tác, giúp thanh thiếu niên dễ dàng quan tâm và tiếp thu như diễn đàn “Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng”, các cuộc thi trực tuyến về lý luận chính trị, các hành trình “Tìm về địa chỉ đỏ”; đặc biệt, Thành đoàn Hà Nội đã thực hiện công trình Mã hoá địa chỉ đỏ trên địa bàn Thành phố Hà Nội với không gian thực tế ảo VR360 và cuốn sách “Bản đồ số 310 địa chỉ đỏ Hà Nội”.

Bên cạnh đó, ông Việt cho hay hàng năm, Thành đoàn Hà Nội cũng rất chú trọng triển khai cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và ngay trong thời gian này, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 trong các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh thiếu niên thủ đô cũng đang được các cấp bộ Đoàn tích cực hưởng ứng tham gia.

Thứ ba là chú trọng công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên. Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết công tác này được Thành đoàn đặc biệt quan tâm, bởi đây là nguồn lực trẻ dồi dào nhưng rất cần sự định hướng chính trị sắc bén.

“Có thể nói, công tác đào tạo Đảng viên trẻ hiện nay đã có bước chuyển mình mạnh mẽ về chất. Đảng viên trẻ thủ đô không chỉ nắm vững lý luận mà còn rất giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ”, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội nêu rõ.

Theo ông Việt, đảng viên trẻ ngày nay là lực lượng có trình độ, năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và phương thức làm việc hiện đại. Trong kỷ nguyên mới, với những cơ hội và thách thức đan xen, thế hệ trẻ nói chung và các đảng viên trẻ nói riêng được giao những trọng trách vô cùng quan trọng.

Ông Việt cho rằng đảng viên trẻ là lực lượng tiên phong chuyển đổi số, phải là những “công dân số” kiểu mẫu. Nếu Đảng viên không thạo công nghệ, không đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chúng ta sẽ khó lòng dẫn dắt được quần chúng trong thời đại 4.0.

Cùng với đó, đảng viên trẻ là cầu nối giữa ý chí của Đảng và khát vọng của thanh niên. Ông Việt nhấn mạnh đảng viên trẻ chính là những tấm gương sáng, khơi dậy niềm tin, truyền cảm hứng cho thanh niên, cho mỗi đoàn viên, thanh niên có động lực được phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng, cùng dấn thân cống hiến cho sự phát triển của Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Đồng thời, theo ông Việt, đảng viên trẻ là lực lượng tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo đó, trong thời đại bùng nổ thông tin, đảng viên trẻ chính là những “lá chắn” trên mặt trận tư tưởng, đặc biệt là trên không gian mạng, với khả năng nhận diện và phản bác các quan điểm sai trái bằng tri thức và sự sắc sảo của mình, nắm bắt và định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên, từ đó đảng viên trẻ là lực lượng tích cực góp phần ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch.

Trong thời gian tới, Thành đoàn Hà Nội xác định việc phát triển Đảng viên trẻ không chỉ là chỉ tiêu về số lượng mà phải là sự phát triển về chất lượng, tạo ra đội ngũ kế cận “vừa hồng”, “vừa chuyên” cho Thủ đô.

Để thực hiện mục tiêu này, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết Thành đoàn sẽ tập trung triển khai nhiều hoạt động, trong đó tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn trong các trường học", chủ động phối hợp với cấp ủy các trường THPT, đại học, cao đẳng để phát hiện, bồi dưỡng những học sinh, sinh viên xuất sắc có thành tích học tập tiêu biểu và tích cực trong công tác xã hội.

“Việc kết nạp Đảng cho học sinh THPT tiếp tục được chú trọng đặc biệt, nhằm tạo ra một lớp Đảng viên trẻ đầy nhiệt huyết, có hoài bão và được rèn luyện bản lĩnh chính trị từ sớm”, theo ông Việt.

Cùng với đó, ông Việt cho biết Thành đoàn Hà Nội sẽ đổi mới phương thức rèn luyện, bồi dưỡng thông qua thực tiễn hoạt động và chuyển đổi số.

“Chúng tôi quan niệm rằng: Đảng viên trẻ phải xông pha vào việc khó. Thông qua việc đẩy mạnh triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn liền với các vấn đề cấp bách của thành phố như cải cách hành chính, xây dựng đô thị thông minh, bảo vệ môi trường và chuyển đổi số toàn diện, những quần chúng ưu tú sẽ bộc lộ năng lực thực chất. Song song đó, chúng tôi sẽ đẩy mạnh triển khai nền tảng số Quản lý phong trào thủ đô, qua đó số hóa quy trình quản lý, theo dõi quá trình phấn đấu của cảm tình Đảng, đảm bảo tính công khai, minh bạch và liên tục trong công tác bồi dưỡng”, ông Việt nhấn mạnh.

Thành đoàn Hà Nội chú trọng công tác phát triển đảng viên trẻ.

Bên cạnh đó, theo ông Việt, Thành đoàn Hà Nội cũng chú trọng công tác hậu kết nạp, tạo môi trường phát triển cho đảng viên trẻ. Công tác phát triển Đảng không chỉ dừng lại ở lễ kết nạp, Thành đoàn Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì và xây dựng mới các câu lạc bộ "Đảng viên trẻ", "Diễn đàn lý luận trẻ" để định hướng tư tưởng, giúp các đảng viên trẻ mới kết nạp không bị bỡ ngỡ và tiếp tục giữ vững nhiệt huyết.

Định hướng của Thành đoàn Hà Nội trong thời gian tới là xây dựng một hệ sinh thái phát triển đảng viên trẻ khép kín từ khâu phát hiện sớm từ trường học, thử thách mạnh mẽ trong thực tiễn, đến phát huy Đảng viên trẻ trong thực tiễn.

"Với sự quan tâm của Thành ủy Hà Nội và các cấp ủy Đảng thủ đô, đội ngũ đảng viên trẻ sẽ là hạt nhân quan trọng đưa thủ đô bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với một sức sống mới và tầm nhìn mới”, Phó Bí thư Thành đoàn Đào Đức Việt nêu rõ.

Nội dung: Xuân Hải, Nguyễn Hải, Bạch Huy Thanh

28/04/2026 - 21:15