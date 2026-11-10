Chủ trương đầu tư 3 dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Quảng Ngãi - Kon Tum; Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên qua địa phận tỉnh Sơn La, được Quốc hội thảo luận trong phiên làm việc chiều 10/11.

Theo tờ trình của Chính phủ, 3 dự án có tổng chiều dài khoảng hơn 430km, được đầu tư theo quy mô 4 làn xe với tốc độ thiết kế 80-100km/h. Tổng mức đầu tư sơ bộ, theo tính toán, là 162.393 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương 158.342 tỷ đồng (giai đoạn 2026-2030 dự kiến cân đối bố trí 119.398 tỷ đồng); vốn ngân sách địa phương 4.051 tỷ đồng.

Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai (Ảnh: Minh Châu).

Góp ý chủ trương đầu tư này, đại biểu Dương Khắc Mai (Lâm Đồng) nhìn nhận 3 dự án giao thông trọng điểm Chính phủ đề xuất không chỉ đơn thuần là bài toán về số km đường bộ cao tốc, mà đây chính là các tuyến đường chiến lược, tạo động lực phát triển cho hai vùng khó khăn nhất của cả nước là vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Song về vốn đối ứng của các địa phương, đại biểu Dương Khắc Mai cho rằng Lai Châu, Quảng Ngãi đều là những tỉnh còn gặp rất nhiều khó khăn. Việc các địa phương này phải đối ứng hàng ngàn tỷ đồng, như tỉnh Lai Châu phải đối ứng hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm tới 38,7% tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của tỉnh, là một áp lực lớn cho ngân sách địa phương.

Ông đề nghị Quốc hội và Chính phủ xem xét phương án sử dụng ngân sách Trung ương để hỗ trợ toàn bộ hoặc phần lớn chi phí giải phóng mặt bằng cho các tỉnh.

Chung quan điểm, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) ủng hộ việc ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương cùng tham gia đầu tư. Tuy nhiên, đối với Lai Châu, bà cho rằng cần cân nhắc kỹ mức đóng góp trong tương quan với nguồn lực và những nhiệm vụ thiết yếu tỉnh đang phải bảo đảm.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Ảnh: Minh Châu).

Theo tờ trình, Lai Châu dự kiến bố trí khoảng 2.004 tỷ đồng. Từ tổng hợp sơ bộ về 7 dự án cao tốc do địa phương quản lý, bà Nga tính toán khoản này tương đương 38,7% kế hoạch vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 của tỉnh. Tỷ lệ này cho thấy áp lực cân đối rất đáng quan tâm đối với Lai Châu.

“Dành một phần lớn nguồn vốn địa phương cho cao tốc sẽ làm thu hẹp nguồn lực dành cho trường học, cơ sở y tế, nước sinh hoạt, hạ tầng nông thôn và các nhiệm vụ giảm nghèo”, bà Nga nói.

Nữ đại biểu đề nghị Chính phủ rà soát đầy đủ khả năng cân đối, nghiên cứu tăng mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, kể cả phương án Trung ương bảo đảm toàn bộ vốn dự án nếu điều kiện cho phép.

Giải trình cuối phiên thảo luận về khả năng cân đối vốn địa phương, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết ngân sách Trung ương đã ưu tiên cân đối, bố trí 119.389 tỷ đồng (chiếm khoảng 75% tổng mức đầu tư 3 dự án).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh (Ảnh: Minh Châu).

Ông chia sẻ thêm hiện có 15 địa phương trên cả nước (từ các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM đến các tỉnh miền núi khó khăn như Cao Bằng, Tuyên Quang, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu...) làm cơ quan chủ quản thực hiện cao tốc và tất cả đều có vốn ngân sách địa phương tham gia.

Theo Bộ trưởng, nhiều tỉnh miền núi khó khăn ở giai đoạn trước thậm chí đã tự nguyện cam kết bố trí 50-100% kinh phí giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án.

Vì vậy, việc áp dụng cơ chế địa phương cùng tham gia đóng góp vốn là nhằm bảo đảm tính thống nhất và công bằng chính sách giữa các địa phương trên cả nước.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh trấn an đại biểu Quốc hội và địa phương hoàn toàn yên tâm về phương án đã đề xuất. “Nếu thiếu vốn, Chính phủ sẽ nghiên cứu cân đối, bố trí từ các nguồn khác”, ông Minh nói.