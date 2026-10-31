Xác minh vụ tài xế xe ôm vá xe miễn phí bị người lạ đe dọa ở TPHCM

Chiều 31/10, Công an phường Dĩ An (TPHCM) đang lấy lời khai, xác minh vụ việc một tài xế xe ôm công nghệ hỗ trợ vá xe miễn phí cho người đi đường, nhưng bị người đàn ông lạ mặt đến hù dọa, đòi đánh.

Người đàn ông chửi bới, yêu cầu tài xế xe ôm dừng việc vá xe để ông ta "làm ăn" (Ảnh: Cắt từ clip).

Cùng ngày, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một nam tài xế xe ôm công nghệ hỗ trợ một thanh niên bị thủng bánh xe. Trong lúc nam tài xế đang giúp đỡ, một người đàn ông đi xe máy xuất hiện, yêu cầu nam tài xế rời đi để ông ta "làm ăn".

Người này liên tục chửi bới, đe dọa khiến tài xế xe ôm phải dừng việc hỗ trợ và rời khỏi khu vực.

Trao đổi với Dân trí, anh K. (chủ nhân clip), cho biết sự việc xảy ra tối 30/10. Khoảng 21h, anh K. chở khách lưu thông trên đường ĐT 743, hướng từ Bệnh viện Quân y 4 đi ngã 6 An Phú.

Khi đến đoạn qua Khu công nghiệp Sóng Thần 2 (phường Dĩ An), anh K. phát hiện một thanh niên đang dắt xe máy trên đường nên dừng lại hỏi thăm. Biết người này bị thủng bánh xe, anh K. ngỏ ý hỗ trợ vá miễn phí.

"Tôi có trao đổi với vị khách để nán lại hỗ trợ vá xe cho bạn ấy, nhưng vị khách có vẻ gấp nên tôi nói bạn đứng đợi, tôi trả khách xong sẽ quay lại", anh K. kể.

Người đàn ông đe dọa, đòi đánh tài xế xe ôm (Ảnh: Cắt từ clip).

Khoảng 15 phút sau, anh K. quay lại hỗ trợ nam thanh niên. Thời điểm này, một người đàn ông bất ngờ đi đến chửi bới, cho rằng khu vực này thuộc địa bàn làm ăn của mình và không cho anh K. tiếp tục hỗ trợ.

Qua xác minh, người đàn ông xuất hiện trong clip tên N.T.S. (51 tuổi, quê Hải Dương). Công an đã mời người này về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.