Xác minh vụ môi giới "ôm" phòng ở Lô Lô Chải, hét giá hơn 3 triệu đồng/đêm
(Dân trí) - Lực lượng chức năng xã Lũng Cú đang xác minh thông tin để xử lý các trường hợp có dấu hiệu "ôm" phòng để gây khan hiếm, sau đó "hét" giá phòng lưu trú tại thôn Lô Lô Chải.
Sáng 14/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) cho biết đơn vị đang phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, xử lý các trường hợp nói trên.
Theo ông Chung, thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin kèm hình ảnh phòng lưu trú tại thôn Lô Lô Chải có giá cao hơn thực tế rất nhiều lần. Theo đó, có phòng lưu trú giá thực tế chỉ từ 600.000 đồng đến 1,4 triệu đồng nhưng lại bị các đối tượng "ôm" phòng rồi đẩy giá lên hơn 3 triệu đồng để ăn tiền chênh lệch.
"Ngay sau khi nắm được thông tin, UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xác minh thông tin, đồng thời chỉ đạo tổ công tác liên ngành trực tiếp xuống địa bàn thôn Lô Lô Chải trong tối 13/11 để kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại các cơ sở lưu trú này.
Đây là động thái quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của du khách, giữ gìn môi trường kinh doanh minh bạch, văn minh và uy tín của điểm đến Lô Lô Chải", ông Chung nói.
Tại các cơ sở kinh doanh, đoàn công tác tập trung kiểm tra các điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, việc niêm yết công khai giá phòng và các dịch vụ đi kèm, đối chiếu giữa giá niêm yết với giá thực tế cung cấp cho du khách.
Theo lãnh đạo địa phương, qua kiểm tra, các cơ sở lưu trú tại Lô Lô Chải đều chấp hành nghiêm các quy định về niêm yết giá, bán theo giá niêm yết và các điều kiện kinh doanh có liên quan. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng trao đổi và nhắc nhở các hộ kinh doanh nghiêm túc chấp hành quy định, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế.
"Trước đó, chúng tôi cũng đã yêu cầu các chủ cơ sở lưu trú niêm yết công khai giá phòng dịch vụ, giá phòng lưu trú trên trang web, nền tảng mạng xã hội. Việc này nhằm tránh du khách bị các đối tượng xấu thực hiện hành vi lừa đảo. Chúng tôi khuyến cáo khách du lịch cần xác minh kỹ thông tin về giá dịch vụ để tránh, không bị các đối tượng xấu lợi dụng", lãnh đạo xã Lũng Cú chia sẻ thêm.
Thôn Lô Lô Chải nằm dưới chân núi Rồng, thuộc xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang (trước đây thuộc tỉnh Hà Giang), cách Cột cờ Lũng Cú khoảng 1km.
Đây là ngôi làng cổ mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Lô Lô và Mông. Nơi đây nổi bật với những ngôi nhà trình tường bằng đất, mái ngói âm dương và hàng rào đá độc đáo.
Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) năm 2025 đã vinh danh Lô Lô Chải là một trong những "Làng Du lịch tốt nhất thế giới năm 2025" (Best Tourism Villages 2025).