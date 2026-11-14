Sáng 14/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) cho biết đơn vị đang phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, xử lý các trường hợp nói trên.

Theo ông Chung, thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin kèm hình ảnh phòng lưu trú tại thôn Lô Lô Chải có giá cao hơn thực tế rất nhiều lần. Theo đó, có phòng lưu trú giá thực tế chỉ từ 600.000 đồng đến 1,4 triệu đồng nhưng lại bị các đối tượng "ôm" phòng rồi đẩy giá lên hơn 3 triệu đồng để ăn tiền chênh lệch.

Tổ công tác liên ngành kiểm tra một số cơ sở lưu trú ở Lô Lô Chải đêm 13/11 (Ảnh: UBND xã Lũng Cú).

"Ngay sau khi nắm được thông tin, UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xác minh thông tin, đồng thời chỉ đạo tổ công tác liên ngành trực tiếp xuống địa bàn thôn Lô Lô Chải trong tối 13/11 để kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại các cơ sở lưu trú này.

Đây là động thái quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của du khách, giữ gìn môi trường kinh doanh minh bạch, văn minh và uy tín của điểm đến Lô Lô Chải", ông Chung nói.

Tại các cơ sở kinh doanh, đoàn công tác tập trung kiểm tra các điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, việc niêm yết công khai giá phòng và các dịch vụ đi kèm, đối chiếu giữa giá niêm yết với giá thực tế cung cấp cho du khách.

Theo lãnh đạo địa phương, qua kiểm tra, các cơ sở lưu trú tại Lô Lô Chải đều chấp hành nghiêm các quy định về niêm yết giá, bán theo giá niêm yết và các điều kiện kinh doanh có liên quan. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng trao đổi và nhắc nhở các hộ kinh doanh nghiêm túc chấp hành quy định, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế.

"Trước đó, chúng tôi cũng đã yêu cầu các chủ cơ sở lưu trú niêm yết công khai giá phòng dịch vụ, giá phòng lưu trú trên trang web, nền tảng mạng xã hội. Việc này nhằm tránh du khách bị các đối tượng xấu thực hiện hành vi lừa đảo. Chúng tôi khuyến cáo khách du lịch cần xác minh kỹ thông tin về giá dịch vụ để tránh, không bị các đối tượng xấu lợi dụng", lãnh đạo xã Lũng Cú chia sẻ thêm.