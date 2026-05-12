Xác minh vụ đánh người tại chung cư Đại Thanh vì bị nhắc đeo rọ mõm cho chó

Ngày 12/5, Công an xã Đại Thanh, TP Hà Nội đang xác minh vụ một thành viên Ban Quản trị CT8 chung cư Đại Thanh bị hành hung sau khi nhắc nhở cư dân thực hiện quy định quản lý vật nuôi.

Theo phản ánh của cư dân tòa CT8A chung cư Đại Thanh, ngày 10/5, Ban Quản trị CT8 nhận được thông tin về việc một cư dân dắt chó lớn di chuyển trong khu vực thang máy và hành lang chung cư nhưng không đeo rọ mõm, không có biện pháp kiểm soát an toàn.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, ban quản trị đã kiểm tra, trích xuất camera an ninh và xác định nội dung cư dân phản ánh là có cơ sở.

Ban quản lý làm việc với chủ hộ có nuôi chó lớn (Ảnh: Đ.T.).

Để bảo đảm an toàn chung cho cư dân, một tổ công tác gồm thành viên ban quản trị, đội an ninh, đại diện tổ dân cư và trưởng thôn 8 đã trực tiếp đến làm việc với chủ căn hộ có nuôi con chó nói trên, nhắc nhở việc thực hiện quy định quản lý vật nuôi tại khu chung cư.

Tuy nhiên, theo phản ánh, chủ căn hộ có nuôi chó không hợp tác, có lời lẽ thiếu chuẩn mực với tổ công tác. Đáng chú ý, người này sau đó bất ngờ lao vào tát, đấm vào vùng gáy một thành viên ban quản trị, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sự việc khiến nhiều cư dân chứng kiến hoang mang, bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng việc nuôi chó không bảo đảm an toàn tại khu vực đông người, nhất là trong thang máy, hành lang chung cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.