Xác minh tài xế lái ô tô bán tải ngược chiều trên quốc lộ

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa nhận được phản ánh của người dân về việc một ô tô bán tải màu trắng mang biển kiểm soát 36C-348.xx đi ngược chiều trên quốc lộ 1A.

Hình ảnh ghi lại cảnh tài xế điều khiển ô tô đi ngược chiều trên quốc lộ 1A (Ảnh: Cắt từ clip Công an Thanh Hóa).

Qua xác minh của lực lượng chức năng, sự việc nêu trên xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 12/4, đoạn qua phường Quang Trung, Thanh Hóa. Lực lượng Cảnh sát giao thông xác định người điều khiển phương tiện là anh Q.V.L. (SN 1971, trú tại xã Cẩm Tú, Thanh Hóa).

Theo cơ quan công an, căn cứ quy định, hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường một chiều hoặc đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” sẽ bị phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo hành vi điều khiển phương tiện đi ngược chiều không chỉ vi phạm quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.