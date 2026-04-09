Xác minh người phụ nữ ném ghế xuống vực ở bán đảo Sơn Trà

Ngày 9/4, ​Công an phường Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết đã lập hồ sơ xử lý đối với bà L.T.K. (SN 1984, tạm trú tại phường Sơn Trà) về hành vi gây dư luận xấu tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người phụ nữ ném ghế xuống vực sâu tại bán đảo Sơn Trà.

Bà K. làm việc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an phường Sơn Trà).

Hình ảnh này ngay lập tức nhận về nhiều phản ứng gay gắt từ dư luận, gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch và môi trường ở bán đảo Sơn Trà, lá phổi xanh của thành phố Đà Nẵng.

​Qua xác minh của cơ quan chức năng, khoảng 16h ngày 28/3 tại khu vực trụ điện số 46, đường Hoàng Sa, bà K. đang có ý định bày bán cà phê trái phép tại lòng đường thì nghe tin lực lượng chức năng kiểm tra. Do tâm lý lo sợ bị thu giữ tang vật, bà K. đã ném chiếc ghế xếp bằng kim loại xuống hẻm núi để phi tang.

​Ngày 8/4, tại cơ quan công an, bà K. thừa nhận hành vi và cho biết sau đó khoảng 1 tiếng, bà đã tự leo xuống vực để lấy lại chiếc ghế trên. Bà khẳng định mục đích ném ghế là để trốn tránh việc kiểm tra, không có ý định xả rác thải gây ô nhiễm môi trường.

Công an phường Sơn Trà đã lập hồ sơ xử lý nghiêm vi phạm của bà K. theo quy định của pháp luật nhằm răn đe các hành vi xâm hại cảnh quan và trật tự đô thị tại khu vực bán đảo Sơn Trà.