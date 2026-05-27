Xác minh hình ảnh người đàn ông “biểu diễn” lạng lách trên quốc lộ

Chiều 27/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đang xác minh trường hợp người đàn ông điều khiển xe máy có hành vi lạng lách trên tuyến đường N5 (quốc lộ 7C).

Người đàn ông điều khiển xe máy lấn sang làn đường ngược chiều trên quốc lộ 7C (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo clip dài khoảng 20 giây, người đàn ông điều khiển xe máy chưa rõ biển kiểm soát di chuyển với tốc độ khá cao trên quốc lộ 7C, đoạn qua khu vực gần nhà máy may thuộc địa bàn xã Văn Kiều, huyện Nghi Lộc cũ.

Trong quá trình lưu thông, người này liên tục điều khiển xe đánh võng, “biểu diễn” giữa tuyến đường đông phương tiện qua lại.

Có thời điểm người đàn ông điều khiển xe lao sang phần đường ngược chiều, đối đầu trực diện với các phương tiện đang lưu thông theo hướng đối diện, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục rà soát, xác minh để xử lý theo quy định.