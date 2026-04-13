Xác minh danh tính thi thể trong căn nhà cháy

Ngày 13/4, lãnh đạo UBND phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h25 cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy tại nhà ông N.T.H. (89 tuổi, trú tổ dân phố Cẩm Tiên, phường An Nhơn Đông) nên trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ cháy nhà khiến 1 người tử vong (Ảnh: An Đông).

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác chữa cháy. Đến khoảng 5h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo lãnh đạo UBND phường An Nhơn Đông, sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể trong ngôi nhà (chưa rõ danh tính). Toàn bộ tài sản, vật dụng trong nhà bị thiêu cháy.

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy và làm rõ danh tính nạn nhân.