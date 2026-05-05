Xác minh clip tài xế vừa lái ô tô vừa ôm trẻ nhỏ trên đường ở Hà Nội

Ngày 5/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang xác minh đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế ô tô có hành vi để trẻ em ngồi trước vô lăng, khi xe đang di chuyển trên đường.

Hình ảnh tài xế ô tô để một trẻ nhỏ ngồi trước vô lăng khi xe đang di chuyển trên đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội, sự việc xảy ra tại khu vực đường Xuân Khanh (thị xã Sơn Tây cũ). Theo đó, chiếc ô tô trong vụ việc mang BKS 30B-300.xx.

Thời điểm xảy ra sự việc, tài xế ô tô để một trẻ nhỏ ngồi trong lòng, tay đứa trẻ đặt lên vô lăng, việc này tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.