Xác minh clip tài xế vừa lái ô tô vừa ôm trẻ nhỏ trên đường ở Hà Nội
(Dân trí) - Lực lượng chức năng đang xác minh đoạn video ghi lại cảnh một tài xế ô tô vừa lái xe vừa ôm một trẻ nhỏ trong lòng, tay đứa trẻ cầm vô lăng xe.
Ngày 5/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang xác minh đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế ô tô có hành vi để trẻ em ngồi trước vô lăng, khi xe đang di chuyển trên đường.
Theo đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội, sự việc xảy ra tại khu vực đường Xuân Khanh (thị xã Sơn Tây cũ). Theo đó, chiếc ô tô trong vụ việc mang BKS 30B-300.xx.
Thời điểm xảy ra sự việc, tài xế ô tô để một trẻ nhỏ ngồi trong lòng, tay đứa trẻ đặt lên vô lăng, việc này tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.