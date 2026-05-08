Xác minh clip "người đầu trần lái xe máy, chó đội mũ bảo hiểm"

Ngày 7/5, trên mạng xã hội xuất hiện clip với tiêu đề “Độc lạ Cầu Giát. Tham gia giao thông, người thì không đội mũ bảo hiểm nhưng chó thì lại được đội mũ đầy đủ”.

Người đàn ông không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên đường, trong khi chú chó lại được trang bị đầy đủ mũ và cài quai (Clip: Diễn Châu).

Trong clip, người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông trên đường nhưng không đội mũ bảo hiểm. Trong khi đó, chú chó đứng phía trước lại được trang bị một chiếc mũ có hình dáng giống mũ bảo hiểm nhưng kích thước nhỏ hơn và được cài quai đầy đủ.

Nhiều người bày tỏ sự khó hiểu trước hành động của tài xế trong clip khi xem thường tính mạng của mình và ngang nhiên vi phạm quy định về an toàn giao thông. Có ý kiến còn so sánh ý thức của nam tài xế và thú cưng.

Người đàn ông đầu trần nhưng chú chó lại đội mũ (Ảnh: Cắt từ clip).

Vụ việc được cho là ghi lại trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu cũ nay là xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Ngày 8/5, nguồn tin của phóng viên Dân trí xác nhận Công an xã Quỳnh Lưu đã tiếp nhận thông tin vụ việc và tổ chức xác minh. Bước đầu công an xác định được người đàn ông xuất hiện trong clip và mời lên làm việc.