Xác minh clip người đàn ông vừa lái ô tô vừa ôm trẻ nhỏ trên đường ở Hà Nội

Sáng 25/2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nam tài xế điều khiển ô tô BKS 89A-504.xx, di chuyển trên đường Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng, TP Hà Nội.

Đáng chú ý, qua hình ảnh từ camera người dân ghi lại, nam tài xế này còn ôm một trẻ nhỏ trong lòng khi ngồi lái ô tô, tay đứa trẻ cầm vào vô lăng.

Hình ảnh nam tài xế ô tô vừa lái xe vừa ôm trẻ em trong lòng (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều người bày tỏ lo ngại về sự nguy hiểm khi tài xế vừa ôm trẻ nhỏ vừa lái xe tham gia giao thông trên đường.

Liên quan tới sự việc trên, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết đơn vị đã nắm được thông tin trên mạng xã hội và đang cho cán bộ xác minh.

"Theo quy định hiện hành, việc để trẻ ngồi phía trước, không thắt dây đai an toàn sẽ bị xử phạt 900.000 đồng. Tuy nhiên chúng tôi đang xác minh đoạn video này, xác định chính xác các vi phạm; khi nào có thông tin cụ thể chúng tôi sẽ cung cấp sau", vị đại diện nói.