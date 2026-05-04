Xác định nguyên nhân vụ người phụ nữ mắc kẹt dưới gầm xe buýt ở Hà Nội

Liên quan tới vụ hơn chục người nâng xe buýt để cứu nữ tài xế xe máy mắc kẹt dưới gầm, chiều 4/5, Phòng CSGT Hà Nội đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Theo cảnh sát, vào lúc 6h45 cùng ngày, ô tô buýt tuyến số 48, mang BKS 29E-208.xx do anh N.A.T. (SN 1985, ở Hà Nội) điều khiển, di chuyển trên đường Nguyễn Văn Cừ theo hướng đi Cầu Chương Dương.

Lực lượng chức năng cùng hơn 10 người khác hỗ trợ nâng nghiêng chiếc xe buýt, cứu người bị mắc kẹt (Ảnh: Viết Tường).

Khi xe buýt nêu trên di chuyển đến khu vực ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 29AD-293.xx do chị Đ.T.H.G. (SN 1991, ở Hà Nội) điều khiển, đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.

"Tại hiện trường, chị G. bị mắc kẹt dưới gầm xe buýt. Lực lượng chức năng đã phối hợp cùng người dân nâng phương tiện, kịp thời đưa nạn nhân ra ngoài và chuyển đi cấp cứu. Nạn nhân bị thương, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, sức khỏe ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng", vị đại diện Phòng CSGT Hà Nội thông tin.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe buýt không giảm tốc độ khi đến nút giao, không làm chủ tay lái dẫn đến va chạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 5 đã phối hợp với Công an phường Bồ Đề cử cán bộ tới hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông và xử lý vụ việc.

"Qua kiểm tra, lái xe buýt không vi phạm nồng độ cồn hay ma túy. Nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe buýt không giảm tốc độ khi đến nút giao, không làm chủ tay lái dẫn đến va chạm. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra", vị đại diện Phòng CSGT Hà Nội nói thêm.