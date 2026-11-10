Chiều 10/11, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, Đà Nẵng, cho biết đến 15h cùng ngày, lực lượng chức năng của xã đã di dời 19 hộ dân với 86 nhân khẩu tại thôn Tak Xoai, Moang Roang và Trà Dơn đến nơi an toàn.

Trong đó thôn Tak Xoai di dời 10 hộ/43 khẩu, thôn Moang Roang di dời 4 hộ/20 khẩu và thôn Trà Dơn di dời 5 hộ/23 khẩu.

Khu vực đồi phía sau nhà các hộ dân có dấu hiệu sạt lở do mưa lớn (Ảnh: UBND xã Trà Leng).

Theo Chủ tịch UBND xã Trà Leng, qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng xã nhận thấy khu vực đồi phía sau nhà các hộ dân có dấu hiệu sạt lở, một số khu vực nhà bếp đã bị bùn đất tràn vào, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết địa phương đã huy động nhiều lực lượng hỗ trợ người dân sơ tán, di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các hộ dân được bố trí tạm thời tại nhà người thân và nhà sinh hoạt cộng đồng để bảo đảm an toàn.

Lực lượng chức năng đưa tài sản người dân đến nơi an toàn (Ảnh: UBND xã Trà Leng).

Không chỉ khu dân cư, một số tuyến giao thông trên địa bàn xã Trà Leng cũng xảy ra sạt lở. Tại tuyến đường làng Ông Tuấn, Ông Hành (thôn Sar Chỉa), đất đá tràn xuống mặt đường, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo lãnh đạo xã Trà Leng, chiều 10/11, mưa lớn tiếp tục xuất hiện trên địa bàn. UBND xã đã phân công lực lượng kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở trên diện rộng, chủ động xây dựng và triển khai phương án ứng phó.

Để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, UBND xã Trà Leng đề nghị người dân tuyệt đối không đi bắt cá, đánh bắt thủy sản tại sông, suối trong thời gian mưa lớn.

Không ra sông, suối vớt củi hoặc thực hiện các hoạt động có nguy cơ mất an toàn. Hạn chế đi làm nương rẫy, lên vườn, khu vực đồi núi, nhất là những nơi có nguy cơ sạt lở đất, đá. Hạn chế ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết; không đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, các tuyến đường có nguy cơ sạt lở.

UBND xã Trà Leng cũng đề nghị người dân thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, chủ động kiểm tra nhà ở và khu vực xung quanh; kịp thời di chuyển đến nơi an toàn khi có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như đất đá nứt, sạt trượt, nước suối dâng cao đột ngột, đề nghị bà con nhanh chóng thông báo cho trưởng thôn hoặc chính quyền địa phương để kịp thời xử lý.