Xả nước thải vượt chuẩn, công ty ở Tây Ninh bị phạt hơn 1,3 tỷ đồng

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Phát triển Khu công nghiệp TMTC, trụ sở tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, xã Bến Cầu, do vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

Theo quyết định, doanh nghiệp đã xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép.

Một đoạn của kênh Đìa Xù tại khu vực xã Bến Cầu (Ảnh: N.H.).

Kết quả đo đạc, phân tích mẫu nước thải tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của doanh nghiệp, trước khi xả ra kênh Đìa Xù, cho thấy 2 thông số vượt quy chuẩn.

Cụ thể, chỉ số COD ở mức 75 mg/L, vượt 1,23 lần quy chuẩn; Amoni ở mức 15,3mg/L, vượt 3,78 lần. Tổng lưu lượng nước thải được ghi nhận trong ngày lấy mẫu là hơn 4.048m3.

Căn cứ Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường quyết định xử phạt Công ty TNHH Phát triển Khu công nghiệp TMTC tổng số tiền 1,375 tỷ đồng.

Mức phạt gồm tiền phạt đối với tổ chức vi phạm và khoản phạt tăng thêm đối với từng thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Ngoài tiền phạt, doanh nghiệp phải chi trả kinh phí đo đạc, phân tích mẫu nước thải cho đơn vị thực hiện việc lấy mẫu, đo đạc và phân tích theo định mức, đơn giá hiện hành.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cũng ban hành quyết định, xử phạt Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành bị phạt hơn 1 tỷ đồng do vi phạm liên quan đến nước thải và hệ thống quan trắc tự động tại Khu công nghiệp Cầu Tràm, xã Rạch Kiến.