Xã đầu tiên ở Tây Ninh đưa robot, AI phục vụ người dân ngoài giờ hành chính

Ngày 26/5, UBND xã Long Cang (Tây Ninh) tổ chức lễ ra mắt mô hình giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ và vận hành thử nghiệm robot lễ tân, AI Kiosk hành chính công cùng trợ lý AI hỗ trợ cán bộ, công chức.

Đây là địa phương tiên phong tại Tây Ninh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ người dân ngoài giờ hành chính.

Theo UBND xã Long Cang, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã sẽ phục vụ người dân ngoài giờ từ 17h đến 19h vào chiều thứ ba hàng tuần.

Robot lễ tân, AI Kiosk chính thức vận hành thử nghiệm (Ảnh: Cẩm Tú).

Mô hình nhằm tháo gỡ rào cản về thời gian cho người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động không thể thực hiện thủ tục trong giờ hành chính. Việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ được triển khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Cang.

Đi cùng mô hình là bộ ba giải pháp công nghệ gồm robot lễ tân, AI Kiosk hành chính công và trợ lý AI hỗ trợ cán bộ, công chức.

Robot lễ tân được tích hợp khả năng nhận diện khuôn mặt, giao tiếp bằng giọng nói tiếng Việt và hướng dẫn người dân đến đúng quầy xử lý hồ sơ. Trong khi đó, AI Kiosk hỗ trợ tra cứu kết quả, điền tờ khai trực tuyến và giải đáp thắc mắc chỉ với vài thao tác.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Nhân Duy, Bí thư Đảng ủy xã Long Cang, nhấn mạnh khẩu hiệu “Long Cang tăng ca - Phục vụ tối đa”, thể hiện tinh thần “hết việc chứ không hết giờ” của đội ngũ cán bộ, công chức.

Người dân và cán bộ thử nghiệm mô hình ứng dụng AI (Ảnh: Cẩm Tú).

Theo ông Duy, đây là bước chuyển từ mô hình “một cửa truyền thống” sang “một cửa thông minh, hiện đại”, trong đó công nghệ đóng vai trò hỗ trợ nâng cao hiệu quả phục vụ, không thay thế con người.

Đáng chú ý, trợ lý AI sẽ hỗ trợ chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp thông tin, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và đảm bảo dữ liệu minh bạch, chính xác.

Lãnh đạo xã Long Cang cho biết, sau giai đoạn vận hành thử nghiệm, địa phương sẽ đánh giá số lượng hồ sơ được xử lý, mức độ rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cũng như sự hài lòng của người dân để làm cơ sở triển khai chính thức.

Việc đưa công nghệ AI vào hoạt động hành chính cơ sở được kỳ vọng góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân và phục vụ hiệu quả hơn.