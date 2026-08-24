Vứt rác xuống kênh Nhiêu Lộc ở TPHCM, người phụ nữ bị phạt 1,5 triệu đồng

Ngày 24/8, UBND phường Gia Định cho biết, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng đối với bà T.Q.T. về hành vi xả rác thải sinh hoạt xuống kênh rạch.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một phụ nữ đứng bên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (phường Gia Định), mang theo một túi chứa nhiều rác thải sinh hoạt rồi lần lượt vứt xuống kênh.

Người phụ nữ vứt rác sinh hoạt xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Ảnh: Cắt từ clip).

Phát hiện vụ việc, một nam thanh niên đã lên tiếng nhắc nhở người phụ nữ. Tuy nhiên, người này không dừng lại mà tiếp tục vứt toàn bộ số rác còn lại xuống dòng nước.

Khi nam thanh niên tiến đến, người phụ nữ phản ứng: "Sao anh phiền quá, có liên quan gì tới anh đâu", rồi rời đi.

Diễn biến vụ việc được nam thanh niên quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ bức xúc, cho rằng hành vi xả rác xuống kênh không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến môi trường.

Số rác người phụ nữ vứt xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nổi lềnh bềnh trên mặt nước (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi nắm thông tin, UBND phường Gia Định nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua đó, cơ quan chức năng xác định bà T.Q.T. là người xuất hiện trong clip nên mời đến trụ sở làm việc.

Tại đây, bà T. thừa nhận hành vi vi phạm và chấp hành quyết định xử phạt theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt, đổ rác thải sinh hoạt xuống kênh, rạch, sông, hồ hoặc các khu vực công cộng. Những hành vi vi phạm không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn có thể bị xử phạt theo quy định.