Vướng dây cáp nối hai xe cẩu, nam thanh niên ngã ra đường tử vong

Ngày 19/1, một lãnh đạo UBND xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình xác nhận, tối 18/1, trên quốc lộ 1A đoạn trước cổng Nhà máy bia Sài Gòn - Phủ Lý xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Hình ảnh nam thanh niên va vào dây cáp nối 2 xe cẩu, gặp nạn tử vong (Ảnh: Cắt từ clip).

Thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 18/1, hai xe cẩu chuyên dụng được nối với nhau bằng một sợi dây cáp đang di chuyển từ cổng Nhà máy bia Sài Gòn - Phủ Lý ra quốc lộ 1A. Thời điểm này, có một người đàn ông đứng ra hiệu xin đường cho hai chiếc xe cẩu di chuyển, một người đi xe máy đã dừng lại nhường đường.

Tuy nhiên, một nam thanh niên điều khiển xe máy đi từ phía sau không phát hiện dây cáp nối giữa hai xe cẩu, lao thẳng vào dây cáp dẫn đến va chạm ngã ra đường.

Hậu quả, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lãnh đạo UBND xã Liêm Hà cho biết, nạn nhân sinh năm 1992, trú tại xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Liêm Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn.