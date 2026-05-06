Vườn rau xanh từ kiều bào Ba Lan giữa nắng gió Trường Sa

Lời hứa tháng 4

Với nhiều kiều bào tại Ba Lan, chuyến thăm Trường Sa vào tháng 4/2025 đã để lại một nỗi niềm canh cánh. Trở về sau chuyến đi đó, bà con hiểu rằng giữa nắng cháy và vị mặn của biển, một cọng rau xanh quý giá đến nhường nào đối với người lính đảo.

Hành trình mang màu xanh về đảo được bắt đầu từ những lời kêu gọi giản dị nhưng chân thành. 250 triệu đồng đã được gom góp từ tấm lòng của cộng đồng kiều bào tại Ba Lan để xây dựng một công trình thiết thực: Vườn rau xanh có mái che. Bà con kiều bào không chọn những gì quá phô trương, họ chọn cái mà chiến sĩ đang cần nhất.

Các thành viên đoàn kiều bào Ba Lan và chiến sỹ chăm sóc vườn rau trên đảo Trường Sa Lớn (Ảnh: Đức Hoàng).

Trong chuyến công tác lần này (diễn ra từ ngày 17 đến 23/4), anh Trần Cao Công cùng 47 kiều bào khác từ khắp nơi trên thế giới đã tận mắt chứng kiến thành quả của mình. Những luống rau cải, mùng tơi, rau dền... không chỉ nảy mầm mà còn phát triển tươi tốt nhờ có mái che ngăn bớt cái nắng gắt và gió muối của biển khơi.

Anh Trần Cao Công chia sẻ xúc động: "Sau khi hưởng ứng chủ trương xanh hóa các đảo, chúng tôi chỉ mong sao những đóng góp nhỏ bé này sẽ giúp bữa cơm của các chiến sĩ bớt phần khó khăn. Chúng tôi muốn kể câu chuyện về vườn rau này cho kiều bào ở các nước khác nghe, để thấy rằng bất cứ ai, ở đâu, cũng có thể chung tay làm một điều gì đó thật cụ thể vì Trường Sa, vì Tổ quốc".

Tình yêu trong từng nhành lá

Chuyến thăm đặc biệt của nhóm kiều bào Ba Lan diễn ra trong khuôn khổ chuyến đi của Đoàn công tác số 10 ra thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-I do Bộ Tư lệnh Hải quân phối hợp cùng Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Bộ Ngoại giao và các đơn vị có liên quan tổ chức.

Chuyến đi đã giúp anh Công và các đại biểu kiều bào hiểu thêm về thực tế giữ đảo. Nhưng với anh, bài học lớn nhất lại nằm ngay ở những nhành lá xanh mướt đang rung rinh trước gió.

Vườn rau ấy không chỉ là công trình nông nghiệp đơn thuần. Đó là nơi gửi gắm niềm tin rằng khoảng cách hàng nghìn cây số từ Ba Lan về tới Việt Nam chẳng có nghĩa lý gì khi trái tim luôn hướng về một phía. Giữa sóng gió trùng khơi, những vườn rau "xanh hóa Trường Sa" chính là sợi dây vô hình nhưng bền chặt, nối liền Đất mẹ với những người con xa xứ.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài (thứ 4, từ phải sang) và đoàn kiều bào Ba Lan chụp ảnh trước vườn rau (Ảnh: Việt Hoàng).

Chứng kiến sự tiếp nối của những hành trình, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, không khỏi xúc động trước sáng kiến của bà con từ Ba Lan. Ông mong rằng, tình yêu thương Tổ quốc từ vườn rau nhỏ bé này sẽ tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng người Việt khắp toàn cầu, hướng về Tổ quốc với những hành động ý nghĩa, thiết thực.

Và thực tế đã chứng minh, tình yêu ấy không chỉ dừng lại ở một vườn rau duy nhất. Chỉ vài tháng sau khi những hạt giống đầu tiên nảy mầm, một tin vui khác lại đến: Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan cùng bà con kiều bào tại Séc đã tiếp tục chung tay đóng góp thêm 250 triệu đồng. Con số này sẽ sớm biến thành "vườn rau xanh thứ hai" trên một điểm đảo khác, nối dài những nhịp cầu yêu thương giữa đất liền và biển cả.

Đây là một phần trong tổng số 1,2 tỷ đồng mà cộng đồng kiều bào khắp nơi đã đóng góp trong chuyến thăm Đặc khu Trường Sa và Nhà giàn DK-1 năm nay. Từ những thiết bị điện tử hiện đại đến những nhu yếu phẩm thiết thực nhất, tất cả đều hướng tới một mục tiêu duy nhất: Cải thiện đời sống, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm giữ biển.

Điều đó cho thấy, dù ở đâu trên thế giới, cộng đồng NVNONN vẫn là bộ phận không tách rời và đang góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Từ năm 2012 đến nay, những chuyến tàu đưa kiều bào ra thăm Trường Sa và Nhà giàn DK-1 đã trở thành một nhịp cầu thường niên, nhắc nhở mỗi chúng ta rằng: Dù ở múi giờ nào, dù mang quốc tịch gì, dòng máu Việt vẫn luôn chảy chung một nhịp. Những công trình như vườn rau mái che này chính là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, khẳng định một chân lý giản đơn nhưng đanh thép: Kiều bào là một bộ phận không thể tách rời, có vai trò tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.