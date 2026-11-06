Hoạt động tái thả 330 cá thể hươu, nai trở lại rừng tự nhiên gắn với dấu mốc hướng tới kỷ niệm 330 năm sự kiện Thống suất Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh kinh lược vùng đất phía Nam (1698-2028).

Đây là sự kiện mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, thể hiện cam kết mạnh mẽ của TP Đồng Nai trong công tác bảo tồn thiên nhiên. Mỗi cá thể động vật hoang dã được trở về với rừng không chỉ góp phần phục hồi hệ sinh thái, mà còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm của cộng đồng đối với môi trường sinh thái và các thế hệ mai sau.

VQG Cát Tiên thả hươu vàng về với rừng ngày 6/11 (Ảnh: Hoàng Bình).

Đáng chú ý, trong đợt này, Thảo Cầm viên Sài Gòn đã phối hợp với VQG Cát Tiên tái thả 6 cá thể hươu vàng (gồm 4 con cái và 2 con đực) về tự nhiên. Đây là đợt đầu tiên trong kế hoạch phối hợp tái thả tổng cộng 30 cá thể hươu vàng (22 con cái, 8 con đực) nhằm bổ sung quần thể loài quý hiếm này tại rừng Cát Tiên.

VQG Cát Tiên được đánh giá sở hữu mức độ đa dạng sinh học rất cao với 1.729 loài động vật và 1.655 loài thực vật bậc cao. Trong đó, hơn 100 loài động, thực vật nằm trong Sách Đỏ Việt Nam cần được bảo tồn nghiêm ngặt.

Đợt này Thảo Cầm Viên Sài Gòn sẽ thả 30 con hươu vàng về với rừng Cát Tiên (Ảnh: Hoàng Bình).

Qua các kết quả nghiên cứu, Vườn ghi nhận 113 loài thú thuộc 38 họ và 12 bộ; trong đó có 43 loài đang bị đe dọa tuyệt chủng ở quy mô trong nước lẫn toàn cầu, 38 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam. Đáng chú ý, nơi đây ghi nhận 18 loài và phân loài thú đặc hữu của tiểu vùng địa sinh học Đông Dương, riêng 3 loài và phân loài đặc hữu cho Việt Nam gồm: chà vá chân đen, hoẵng Nam Bộ và tê giác một sừng Việt Nam (nay đã tuyệt chủng).

Bên cạnh đó, hệ chim tại VQG Cát Tiên cũng rất phong phú với 351 loài thuộc 64 họ của 18 bộ, trong đó có 17 loài chim quý hiếm được ghi nhận trong Sách Đỏ Việt Nam.