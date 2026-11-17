Theo kế hoạch của phường Vũng Tàu, địa phương tổ chức 17 hoạt động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Tuần lễ Văn hóa - Ẩm thực Vũng Tàu năm 2026.

Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội (Ảnh: Nam Anh).

Các hoạt động tập trung từ ngày 18/11 đến 24/11, tại nhiều địa điểm trên địa bàn, trong đó Công viên Thùy Vân, khu vực Bãi Sau là nơi diễn ra nhiều sự kiện nổi bật.

Đáng chú ý, Tuần lễ Văn hóa - Ẩm thực Vũng Tàu năm 2026 với chủ đề “Kết nối bản sắc - Lan tỏa yêu thương” kéo dài từ ngày 18/11 đến 24/11. Dịp này, người dân và du khách còn được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam vào tối 24/11 tại Quảng trường Tháp Tam Thắng.

Một trong những điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình xác lập kỷ lục Việt Nam với 100 loại nhân có số lượng bánh khọt nhiều nhất, diễn ra ngày 23/11 tại Công viên Thùy Vân.

Tại đặc khu Côn Đảo, Lễ hội truyền thống Lễ giỗ Bà Phi Yến lần thứ 241 năm 2026 cũng được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng và trò chơi dân gian.

Theo kế hoạch, lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ 24/11 đến 26/11. Đây là sự kiện văn hóa truyền thống gắn với tín ngưỡng dân gian và đời sống tinh thần của người dân Côn Đảo.

Ngày 24/11, lễ hội khai mạc với các hoạt động tặng quà gia đình khó khăn, kéo co tập thể 241 người, kéo co có giải thưởng, thi đấu bi sắt và các trò chơi dân gian.

Trong ngày đầu tiên, ban tổ chức còn tổ chức hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu về lễ hội, hội thi cắm hoa và chương trình giao lưu đờn ca tài tử.

Lễ hội truyền thống Lễ giỗ bà Phi Yến năm 2025 (Ảnh: Lý Huyền).

Ngày 25/11, các hoạt động gồm lễ rước linh vị Hoàng tử Hội An, hội thi bánh dân gian, lễ cúng tiên thường và chương trình sân khấu hóa kể về cuộc đời Bà Phi Yến, kết hợp biểu diễn nghệ thuật phục vụ người dân, du khách.

Ngày 26/11 là ngày diễn ra lễ giỗ chính. Sau nghi thức tưởng niệm, người dân và du khách được thụ lộc tại An Sơn Miếu. Cùng ngày, lễ hồi linh vị Hoàng tử Hội An về Miếu Cậu cũng được tổ chức.

Theo kế hoạch, lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ 24/11 đến 26/11 tại An Sơn Miếu. Đây là sự kiện văn hóa truyền thống gắn với tín ngưỡng dân gian và đời sống tinh thần của người dân Côn Đảo.