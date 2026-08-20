Vừa lái xe tải vừa dùng điện thoại, nam tài xế bị phạt 5 triệu đồng

Chiều 20/8, Phòng CSGT Hà Nội cho biết Đội CSGT đường bộ số 3 đã lập biên bản xử phạt anh P.V.V. (SN 1989, ở Hà Nội), do có hành vi vừa điều khiển xe tải vừa dùng điện thoại.

Với vi phạm trên, nam tài xế sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Nam tài xế P.V.V. cùng chiếc xe tải (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó vào sáng cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một nam tài xế điều khiển ô tô tải BKS 29C-716.xx lưu thông tại nút giao Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu (phường Ô Chợ Dừa), vừa dùng điện thoại.

Sau khi nắm được thông tin, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong sáng cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 3 đã xác định người điều khiển phương tiện vi phạm và mời đến cơ quan công an để làm việc.

Hình ảnh tài xế V. vừa lái xe vừa dùng điện thoại (Ảnh: Cắt từ clip).

Tại cơ quan công an, anh V. đã thừa nhận hành vi vi phạm như phản ánh của người dân.

Cảnh sát cũng làm rõ chiếc ô tô tải BKS 29C-716.xx thuộc về Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại và vận tải P.V., qua kiểm tra, phương tiện có đầy đủ giấy tờ và điều kiện hoạt động theo quy định; kích thước thành thùng đúng với chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, không có dấu hiệu cơi nới.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi đang lái xe. Mỗi người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức, tập trung quan sát, chủ động phòng ngừa các tình huống nguy hiểm, vì an toàn của chính mình và cộng đồng.