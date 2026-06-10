Vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm: Trước cưỡng chế đã vận động nhiều lần

Ngôi nhà cao 3 tầng và một tum ở thôn Sen, xã Tây Phương (Hà Nội) gây ồn ào dư luận qua clip xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm đã bị lực lượng chức năng cưỡng chế tháo dỡ hoàn toàn phần ban công, ô văng, mái tôn vi phạm vào ngày 9/6.

Cuộc cưỡng chế tháo dỡ phần vi phạm xây dựng được Phòng Thi hành án dân sự khu vực 10 (Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội) chủ trì, phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, VKSND khu vực 10, UBND xã Tây Phương cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Toàn bộ phần ban công, ô văng, mái tôn của ngôi nhà cao tầng lấn chiếm sang phần đất nhà hàng xóm bị cắt gọt, tháo dỡ (Ảnh: Xã Tây Phương).

Bản án dân sự sơ thẩm số 52/2019 của TAND thành phố Hà Nội và Bản án dân sự phúc thẩm số 190/2020 của TAND Cấp cao tại Hà Nội buộc người phải thi hành án (chủ ngôi nhà cao tầng) có trách nhiệm tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng vượt quá ranh giới, gồm ban công, ô văng, mái tôn... đua sang khoảng không thuộc diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận của hộ gia đình ông N.H.D. và bà N.T.B. (thôn Sen, xã Tây Phương).

Trước khi tổ chức cuộc cưỡng chế huy động nhiều lực lượng, ban ngành cùng tham gia ngày 9/6, cơ quan thi hành án dân sự nhiều lần tuyên truyền, vận động, giải thích cũng như tạo điều kiện để chủ ngôi nhà cao tầng nói trên tự nguyện chấp hành nội dung bản án.

Tuy nhiên, chủ ngôi nhà này chưa chịu thực hiện nghĩa vụ theo phán quyết của tòa án.

Do đó, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 10 ban hành quyết định tổ chức cưỡng chế và thông báo rộng rãi cho các bên liên quan. Quá trình cưỡng chế được thực hiện công khai, đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng.

Nhiều lực lượng được huy động tham gia buổi cưỡng chế ngày 9/6 (Ảnh: Xã Tây Phương).

UBND xã Tây Phương cho rằng việc tổ chức cưỡng chế nhằm bảo đảm hiệu lực thi hành các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án.

Việc này cũng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Một chấp hành viên thi hành án cho biết, việc phải tổ chức cưỡng chế tháo dỡ phần ban công, ô văng lấn sang không gian nhà hàng xóm như trên rất hi hữu, hiếm gặp ở Hà Nội.

Hiện trạng hai ngôi nhà nhiều năm về trước (Ảnh tư liệu: Trung Nguyễn).

Trước đó (ngày 4/6), mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đứng từ ban công ngôi nhà cao tầng dùng vòi nước xịt thẳng về phía một thợ xây đang làm việc tại công trình sát vách.

Dù bị vòi nước phun mạnh về phía mình nhưng người thợ vẫn tiếp tục công việc mà không có phản ứng gì. Cơ quan chức năng ở địa phương nhanh chóng vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc.