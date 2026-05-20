Vụ tủ vàng bị dông lốc cuốn bay ra đường: Bác tin đồn "mất hàng tỷ đồng"

Ngày 20/5, chị P.L. (trú tại xã Ea Kar, Đắk Lắk) xác nhận thiệt hại tại tiệm vàng của bố mẹ chị trong trận dông lốc xảy ra hôm 15/5 trên địa bàn xã Ea Kar không đáng kể. Chị cho rằng gia đình không yêu cầu cơ quan chức năng kiểm đếm hay xác định tài sản bị ảnh hưởng.

"Gia đình chúng tôi sẽ tự khắc phục sự cố này. Thông tin tiệm vàng bố mẹ tôi mất hơn 2 tỷ đồng là hoàn toàn không chính xác", chị L. nói.

Tủ vàng của tiệm kim hoàn bị dông lốc cuốn ra đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo thông tin từ Công an xã Ea Kar, đơn vị đã làm việc với chủ tiệm vàng H. và chủ tiệm không có ý kiến gì về vụ việc, thiệt hại không đáng kể nên không yêu cầu kiểm kê số vàng. Phía công an xã khẳng định các thông tin tiệm vàng thiệt hại "hàng tỷ đồng" trên mạng xã hội là không đúng sự thật.

Trước đó chiều 15/5, một trận mưa lớn kèm dông lốc dữ dội đã quét qua xã Ea Kar, khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hàng loạt cây xanh gãy đổ chắn ngang đường. Vụ việc khiến tủ vàng của tiệm kim hoàn H. bị dông lốc cuốn văng ra đường, sau đó trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tiệm vàng "mất trắng hàng tỷ đồng" gây xôn xao dư luận.

Qua vụ việc, chính quyền xã Ea Kar khuyến cáo người dân cần theo dõi thông tin từ các kênh chính thống và không chia sẻ, bình luận hoặc suy diễn nội dung trên mạng xã hội chưa được cơ quan chức năng xác thực. Đồng thời, người dân cần phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.