Vụ trần thạch cao sập xuống trẻ tại trường: Vẫn bế tắc trong bồi thường

Chị Bá Thị Khánh Linh, mẹ của bé H.N.K.V., cho biết gia đình, chủ cơ sở Mầm non Song Phan 2, chính quyền địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Công an phường Vinh Phú đã có buổi làm việc vào chiều 22/1 tại trụ sở UBND phường. Nội dung xoay quanh phương án bồi thường sau sự cố sập trần thạch cao ngày 31/10/2025, khiến bé V. bị thương.

Theo hồ sơ bệnh án, bé V. được chẩn đoán bị stress cấp sau sang chấn tâm lý, dù sức khỏe đang dần hồi phục. Tại buổi làm việc, đại diện cơ sở Mầm non Song Phan 2 xác nhận đã chi trả hơn 16 triệu đồng chi phí cấp cứu, điều trị ban đầu.

Hiện trường vụ sập trần thạch cao ở cơ sở Mầm non Song Phan 2, Nghệ An (Ảnh: Cắt từ clip).

Phía cơ sở Mầm non đề xuất bồi thường thêm 20 triệu đồng để bồi dưỡng sức khỏe, bù đắp tổn thất tinh thần, đồng thời khẳng định đây là mức hỗ trợ cuối cùng và đề nghị gia đình chấm dứt mọi khiếu nại. Phía cơ sở này cũng cho rằng các yêu cầu bồi thường ngoài chỉ định y khoa hiện tại là “không thực tế” và “không hợp pháp”.

Tuy nhiên, chị Linh không đồng ý với mức bồi thường này. Chị cho rằng 20 triệu đồng là không tương xứng với những tổn thương lâu dài mà con gái chị phải chịu, đặc biệt là các vết sẹo trên cơ thể và nỗi ám ảnh tâm lý kéo dài.

Gia đình đã đưa ra yêu cầu bồi thường tổng cộng 150 triệu đồng, bao gồm chi phí phẫu thuật thẩm mỹ xóa sẹo trong tương lai và bù đắp tổn thất tinh thần.

Cháu V. được các bác sĩ điều trị nhiều vết thương sau tai nạn (Ảnh: Khánh Linh).

Chị Linh cũng cho biết ngoài một giáo viên trực tiếp chăm sóc, gia đình hầu như không nhận được sự thăm hỏi, động viên từ ban quản trị hay chủ cơ sở Mầm non.

"Gia đình sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng, không chỉ để đòi lại công bằng cho con mà còn vì trách nhiệm và lương tâm của một môi trường giáo dục trẻ em", chị Linh khẳng định.

Do 2 bên chưa thể thống nhất quan điểm và mức bồi thường, buổi làm việc đã kết thúc mà không có thỏa thuận nào được ký kết, chỉ có biên bản ghi nhận ý kiến của các bên.

Ông Phan Doãn Kiên, chủ cơ sở Mầm non Song Phan 2, cho biết vẫn chưa xác định được phương án xử lý tiếp theo do còn nhiều bất đồng.

Gia đình bé V. cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để khởi kiện vụ việc lên các cơ quan có thẩm quyền nhằm làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.