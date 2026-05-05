Vụ thùng bia 900.000 đồng, phụ phí hơn 5 triệu: Phạt chủ cơ sở

Ngày 5/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Huỳnh Đình Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Sông Cầu, xác nhận đơn vị đang hoàn tất hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở lưu trú Timothe Beach Hotel & Apartments (tổ dân phố Vịnh Hòa) mức phạt 1,5 triệu đồng do không niêm yết giá các dịch vụ theo quy định.

Theo ông Quang, cơ quan chức năng xác định, cơ sở này chỉ niêm yết bia chai giá 30.000 đồng/chai, không niêm yết giá bia thùng và các loại phí phục vụ khác. Việc cơ sở mua hộ đồ từ bên ngoài (bia), sau đó ghi vào hóa đơn tạm với giá tự thỏa thuận là vi phạm quy định về minh bạch giá tại Luật Giá năm 2023 và vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 87/2024/NĐ-CP ngày 12/7/2024 của Chính phủ.

Hóa đơn bia 900.000 đồng/thùng và phí phục vụ gây tranh cãi (Ảnh: Chụp màn hình).

"Đây là bài học cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn. Phường Sông Cầu đang xây dựng kế hoạch để tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh, nhắc nhở và yêu cầu các cơ sở ký cam kết thực hiện đúng quy định về niêm yết giá, không làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch trong mắt du khách", ông Quang thông tin.

Trước đó, trên mạng xã hội đã lan truyền bài viết của một du khách chia sẻ về "trải nghiệm tệ" tại cơ sở lưu trú Timothe Beach Hotel & Apartments. Du khách này khen ngợi bãi biển đẹp nhưng chỉ trích dịch vụ của cơ sở lưu trú khi tính các khoản phí "trên trời dưới đất". Kèm theo bài viết là hóa đơn chi tiết cho các dịch vụ vào dịp nghỉ lễ vừa qua.

Theo du khách, cơ sở đã thu phí phục vụ 3 bữa ăn tự nấu tại đây là 5,2 triệu đồng, bia giá 900.000 đồng/thùng, lò than 200.000 đồng... Tổng số tiền du khách chi trả cho cơ sở từ tối 29/4 đến sáng 1/5 là hơn 14,3 triệu đồng. Thông tin này đã gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội.

Chính quyền phường Sông Cầu đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, làm việc với cơ sở lưu trú này sau khi nhận được phản ánh từ du khách.

Du khách bất bình với cách tính phí tại cơ sở lưu trú ở phường Sông Cầu (Ảnh: Trương Nguyễn).

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, từ ngày 29/4 đến 1/5, cơ sở này đón 4 khách lưu trú và những người này mời thêm bạn bè đến ăn uống. Tổng cộng khoảng 30 người đến cơ sở để ăn uống với nhau.

Tại cơ sở này chỉ niêm yết và bán một loại bia Quy Nhơn với giá 30.000 đồng/chai.

Bà N.T.K.B. (50 tuổi, chủ cơ sở lưu trú) cho rằng do khách được người địa phương giới thiệu nên bà đã "tạo điều kiện" cho mang thức ăn bên ngoài vào, dù quy định của cơ sở là không cho phép.

Theo bà B., khách đã mang theo thực phẩm, bia và nước ngọt. Khi thiếu bia, khách nhờ bà mua bia Heineken (loại 330ml/lon). Do cơ sở không bán loại bia này, bà B. đã mua từ bên ngoài với giá 500.000 đồng/thùng, bán lại cho khách với giá 900.000 đồng/thùng.

Chủ cơ sở lý giải, nếu so sánh với giá bia Quy Nhơn niêm yết 30.000 đồng/chai, giá bia Heineken mua từ bên ngoài, tính cả phụ thu (gồm đá và phí dịch vụ) khoảng 40.000 đồng/lon.

Bà B. được xác định đã hoàn lại 2,5 triệu đồng cho du khách vào sáng 1/5 khi khách phàn nàn về phí phục vụ cao. Vụ việc đã gây tranh cãi trên mạng xã hội về mức tính giá bia và phí dịch vụ của cơ sở lưu trú này.