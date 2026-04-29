Vụ thu giữ 122 cây muội hồng: Nhiều cây chết khô, lắp camera chống trộm

Liên quan đến vụ việc thu giữ 122 cây muội hồng tập kết tại vườn nhà dân ở xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa, phóng viên Dân trí đã ghi nhận tại Vườn quốc gia Bến En (xã Như Thanh, Thanh Hóa) - nơi đang chăm sóc, bảo tồn số tang vật nêu trên.

Toàn bộ số cây muội hồng đang được lực lượng kiểm lâm của Vườn Quốc gia Bến En tập kết tại một khu đất trong khuôn viên đơn vị. Tuy nhiên, đa phần các cây trong tình trạng héo lá, chết khô.

Đa số các cây muội hồng bị thu giữ trong tình trạng héo lá, chết khô (Ảnh: Thanh Tùng).

Ông Lê Công Cường, Giám đốc Vườn quốc gia Bến En, cho biết sau khi tiếp nhận 122 cây muội hồng từ Hạt Kiểm lâm Hà Trung, đơn vị kiểm tra ban đầu ghi nhận có khoảng 40 cây còn sống.

“Do đây là tang vật nên trước mắt đơn vị sẽ tiếp nhận tất cả các cây. Đối với các cây còn sống, chúng tôi sẽ tích cực cứu hộ, chăm sóc; cây chết thì để nguyên và cử lực lượng bảo quản, bảo vệ”, ông Cường nói.

Theo ông Cường, hiện nay việc bảo tồn và chăm sóc các cây muội hồng gặp nhiều khó khăn do loài cây này có đặc thù sinh sống ở vùng núi đá vôi. Trong khi đó, lực lượng của đơn vị mỏng, không có chuyên môn sâu về chăm sóc cây muội hồng.

Lực lượng kiểm lâm lắp camera an ninh tại nơi chăm sóc các cây muội hồng (Ảnh: Thanh Tùng).

“Trước mắt, đơn vị đang nhờ những người có chuyên môn về chăm sóc cây cảnh cứu hộ các cây muội hồng còn sống, lắp đặt camera an ninh quanh khu vực trồng cây để đề phòng các đối tượng xấu lấy trộm”, ông Cường thông tin thêm.

Giám đốc Vườn quốc gia Bến En cũng bày tỏ băn khoăn về giải pháp lâu dài đối với việc bảo tồn các cây muội hồng bị thu giữ. Theo ông, sau khi cứu hộ thành công, đơn vị chưa rõ sẽ tiếp tục chăm sóc hay đưa các cây này về trồng lại tại các vùng núi đá vôi.

“Nếu như động vật, sau khi cứu hộ sẽ được tái thả về rừng. Nhưng đối với cây muội hồng, do đặc thù sống ở vùng núi đá nên rất khó xử lý. Hiện nay có thêm một phương án là nếu cây muội hồng sống, sẽ đưa về vườn thực vật tại đơn vị để bảo tồn”, ông Cường chia sẻ.

Vụ thu giữ 122 cây muội hồng: Nhiều cây chết khô, lắp camera chống trộm (Video: Thanh Tùng).

Trước đó, ngày 24/4, Hạt Kiểm lâm Hà Trung tiếp nhận tin báo về việc tại khu vườn của anh Y. (ở thôn Nội 2, xã Hồ Vương, Thanh Hóa) xuất hiện tình trạng tập kết nhiều cây muội hồng, nghi phục vụ hoạt động kinh doanh.

Qua kiểm tra, lực lượng kiểm lâm phát hiện, thu giữ 122 cây muội hồng không có giấy tờ hợp pháp. Toàn bộ số tang vật sau đó được bàn giao cho Vườn quốc gia Bến En để bảo tồn, chăm sóc.

Theo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, cây muội hồng chủ yếu mọc ở các mỏm đá cheo leo hoặc trong những khu rừng có trữ lượng thấp. Thời gian qua, loại cây này được nhiều người ưa chuộng, săn tìm để trưng bày trên bàn uống trà. Việc khai thác cây muội hồng tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Các cây muội hồng còn sống, được cán bộ kiểm lâm bảo tồn, chăm sóc tại Vườn quốc gia Bến En (Ảnh: Thanh Tùng).

Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định việc khai thác lâm sản trong rừng tự nhiên phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và thực hiện đúng quy định pháp luật. Việc tự ý vào rừng khai thác cây muội hồng khi chưa được cấp phép là hành vi khai thác lâm sản trái phép.

Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu hành vi khai thác muội hồng trái phép gây thiệt hại nghiêm trọng cho rừng, hoặc được thực hiện có tổ chức còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.