Chiều 19/11, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chánh Văn phòng UBND phường Tân Thuận, cho biết, đã có thêm 1 nạn nhân tử vong trong vụ nổ làm sập nhà trên đường Bùi Văn Ba.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chánh Văn phòng UBND phường Tân Thuận, phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo bà Nguyễn Thị Thùy Linh, vụ việc xảy ra khoảng 11h ngày 13/11, tại cửa hàng kinh doanh gas ở địa chỉ 81 đường Bùi Văn Ba. Vụ việc khiến 2 căn nhà sập hoàn toàn, 2 căn khác sập một phần. Một số nhà lân cận bị tốc mái, nứt tường, vỡ kính; nhiều xe máy hư hỏng nặng.

Theo Chánh Văn phòng UBND phường Tân Thuận, ngoài 2 người tử vong tại hiện trường, nạn nhân còn lại tử vong tại bệnh viện lúc 7h22 ngày 19/11.

Vụ nổ còn khiến 9 người bị thương. Đến nay, 7 người đã xuất viện, 2 người tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Sau vụ việc, chính quyền phường Tân Thuận đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân, gia đình bị ảnh hưởng với tổng số tiền 266 triệu đồng.

Trong đó, 2 trường hợp tử vong được hỗ trợ 45 triệu đồng/người; 9 nạn nhân bị thương được hỗ trợ 17 triệu đồng/người. Riêng nạn nhân bị thương nặng, sau đó tử vong sáng 19/11, trước đó đã được địa phương hỗ trợ 23 triệu đồng. Chính quyền phường sẽ tiếp tục tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Hiện trường vụ sập nhà trên đường Bùi Văn Ba (Ảnh: Hoàng Hướng).

Cũng tại buổi họp báo, Trung tá Lê Tấn Châu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TPHCM), cho biết, vụ nổ trên đường Bùi Văn Ba có dấu hiệu của hành vi sang chiết gas trái phép.

"Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ, thậm chí sẽ khởi tố hình sự đối với những cá nhân có liên quan", Trung tá Lê Tấn Châu thông tin.