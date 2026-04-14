Vụ ô tô Mercedes tông liên hoàn ở Hà Nội: Tài xế có nồng độ cồn

Liên quan tới vụ ô tô Mercedes va chạm với xe máy trong đường nội khu của khu đô thị cao cấp ở Hà Nội, đêm 14/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đã kiểm tra và phát hiện tài xế ô tô Mercedes trong vụ việc có nồng độ cồn.

Chiếc ô tô Mercedes bị hư hỏng phần đầu sau vụ va chạm (Ảnh: Hoàng Phú Thọ).

Cụ thể, tài xế điều khiển ô tô Mercedes BKS 30K-366.xx được xác định là ông L.T.K. (ở Hà Nội), người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,212mg/lít khí thở.

Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h30 cùng ngày. Khi đó, tài xế L.T.K. điều khiển ô tô di chuyển trong đường nội khu của khu đô thị cao cấp thuộc phường Vĩnh Tuy thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 29AN-021.xx do anh N.V.M. (ở Hà Nội) điều khiển, đi cùng chiều.

Sau cú va chạm với xe máy trên, chiếc ô tô tiếp tục lao trực diện vào vòng xuyến và đâm vào xe máy BKS 29D2-333.xx do anh N.T.H. điều khiển, sau xe chở vợ là chị T.T.V.A..

Nhà chức trách cho hay, vụ tai nạn khiến chị V.A. bị thương phải nhập viện cấp cứu, anh H. và anh M. bị thương nhẹ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Đội CSGT đường bộ số 4 và Công an phường Vĩnh Tuy tiếp tục làm rõ.