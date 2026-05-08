Vụ ô tô khách lật trên đèo Tô Na: Thêm 2 hành khách tử vong

Ngày 8/5, Trung tâm Y tế Krông Pa, xã Phú Túc (Gia Lai), thông tin sáng cùng ngày, người dân và lực lượng chức năng đã đưa 5 nạn nhân trong vụ lật xe khách tại đèo Tô Na đi cấp cứu.

Các nạn nhân gồm: anh L.K.H. (SN 1989), anh N.V.H. (SN 1980), cùng trú tại xã Phú Túc; ông K.H. (SN 1951), anh K.B. (SN 1991) và bà N.T.H. (SN 1973), cùng trú tại xã Ia Rsai, Gia Lai.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đèo Tô Na (Ảnh: Hoàng Thanh).

Do vết thương quá nặng, anh L.K.H. và N.V.H. đã tử vong. Các nạn nhân còn lại bị đa chấn thương, gãy xương sườn, được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thanh Vân, Phó Chủ tịch UBND xã Uar, cho biết tính đến trưa 8/5, vụ lật ô tô khách ở đèo Tô Na khiến 3 người tử vong. Địa phương phối hợp UBND xã Phú Túc đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đang được cơ quan chức năng điều tra.

Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp điều tra vụ tai nạn giao thông (Ảnh: Hoàng Thanh).

Như Dân trí thông tin, lúc 5h40 ngày 8/5, ô tô khách biển kiểm soát 77F-000.xx, do tài xế T.V.H. (SN 1972, trú tại xã Phú Túc) điều khiển, lưu thông theo hướng từ xã Phú Túc đi phường Pleiku (Gia Lai).

Khi đang di chuyển trên đèo Tô Na, thuộc quốc lộ 25 (đoạn qua xã Uar) ô tô khách do anh T.V.H. điều khiển bất ngờ mất lái, lao xuống lề đường bên trái rồi lật nghiêng.

Hậu quả khiến bà V.T.H. (SN 1951, trú tại xã Phú Túc) tử vong tại chỗ, 5 hành khách khác bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Krông Pa.

Đến trưa 8/5, vụ lật ô tô khách trên đèo Tô Na đã có 3 nạn nhân tử vong gồm: bà V.T.H., anh L.K.H. và anh N.V.H..