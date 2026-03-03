Vụ ô tô đổ rác xuống biển ở Thanh Hóa: Công an triệu tập 3 người liên quan

Ngày 3/3, lãnh đạo Công an xã Hoằng Tiến (tỉnh Thanh Hóa) cho biết đơn vị đã triệu tập 3 người liên quan đến vụ đổ rác thải xuống biển xảy ra vào ngày 1/3.

Theo lãnh đạo Công an xã Hoằng Tiến, lượng rác thải đổ xuống biển ước tính hơn 1 tấn, chủ yếu là củi, gỗ, gốc cây tồn đọng từ mùa mưa bão năm 2025, không phải rác thải sinh hoạt.

Khu vực bờ biển gần nơi kinh doanh của anh C. (Ảnh: Hoàng Dương).

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định anh T.Đ.C. (SN 1988, trú tại thôn Giang Sơn, xã Hoằng Tiến) là người thuê xe công nông để vận chuyển và đổ chất thải ra khu vực bãi biển gần chùa Bụt, xã Hoằng Tiến.

Anh C. làm nghề kinh doanh dịch vụ giải khát dọc bãi biển xã Hoằng Tiến. Trong mùa mưa bão năm 2025, một lượng lớn củi, gỗ, gốc cây từ thượng nguồn trôi dạt về bờ biển địa phương, khu vực kinh doanh của anh cũng bị ảnh hưởng.

Hiện trường nơi anh C. đổ lượng lớn củi, gỗ đã bị nước biển cuốn trôi (Ảnh: Hoàng Dương).

Ngày 1/3, để dọn dẹp khuôn viên cửa hàng chuẩn bị đón khách vào mùa hè, anh C. gọi điện nhờ anh P.V.Q. (SN 1987) và anh T.Đ.H. (SN 1981), cùng trú tại xã Hoằng Tiến, dùng xe công nông vận chuyển số chất thải này đổ ra biển.

Sau đó, anh Q. và anh H. điều khiển xe công nông vận chuyển rác từ khu vực bãi biển ở trước cửa hàng do anh C. quản lý đến khu vực mỏm Hòn Bò gần chùa Bụt để đổ.

Hiện trường vụ đổ rác thải xuống biển (Video: Fanpage Otofun Thanh Hóa).

"Khi lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường, số củi, gỗ này đã bị cuốn ra biển. Chúng tôi đang tiếp tục làm rõ vụ việc để có hình thức xử lý phù hợp", vị lãnh đạo nói.