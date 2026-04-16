Vụ nữ sinh nhập viện vì vướng dây điện: Người dân tự kéo dây qua đường

Chiều 16/4, lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Trị thông tin đơn vị đã làm rõ các nội dung liên quan vụ nữ sinh bị tai nạn do vướng dây điện trên đường Trương Pháp, phường Đồng Hới, Quảng Trị.

Qua kiểm tra tại hiện trường, đơn vị điện lực phát hiện dây điện gây tai nạn cho nữ sinh do người dân tự ý kéo qua đường, phục vụ nhu cầu sử dụng riêng. Đây không phải là đường dây thuộc hệ thống lưới điện do ngành điện quản lý, vận hành. Sau khi tai nạn xảy ra, người dân đã chủ động thu dọn dây điện.

Đường Trương Pháp, nơi nữ sinh bị ngã do vướng vào dây điện (Ảnh: Nguyễn Minh).

Theo lãnh đạo ngành điện lực, đây là trường hợp điển hình của việc người dân tự ý kéo dây điện sau công tơ, không đảm bảo các quy định về an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng cho cộng đồng.

Công ty Điện lực Quảng Trị khuyến cáo người tuyệt đối không tự ý kéo dây điện vượt đường, mắc nối tạm bợ hoặc không đúng quy chuẩn kỹ thuật. Mọi nhu cầu đấu nối, cải tạo hệ thống điện cần được thực hiện đúng quy định, có sự tư vấn hoặc hỗ trợ từ đơn vị điện lực để đảm bảo an toàn.

Về phía nạn nhân, sau thời gian được điều trị, sức khỏe nạn nhân ổn định và đã xuất viện. Trước đó, lãnh đạo đơn vị điện lực cũng đã đến chia sẻ, thăm hỏi em N..

Nữ sinh N. thời điểm điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Như Dân trí thông tin, ngày 6/4, em L.T.T.N. (SN 2008, trú tại phường Đồng Thuận, Quảng Trị) trên đường đi học về không may vướng vào dây điện căng ngang đường dẫn đến bị ngã.

Sau sự việc, em N. phải nhập viện trong tình trạng tổn thương vùng cổ và đầu. N. cho biết bản thân đi xe đạp điện, do chói nắng không nhìn thấy dây điện căng ngang đường nên bị vướng vào cổ.