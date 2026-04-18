Vụ nhóm thanh niên ném bột trên đường: Cảnh sát xử lý 30 trường hợp

Liên quan vụ Công an vào cuộc vụ nhóm thanh thiếu niên đi xe máy ném bột trên đường, ngày 18/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã phối hợp Công an phường Nguyệt Hóa mời làm việc, lập biên bản xử lý đối với hơn 30 trường hợp.

Các lỗi vi phạm của nhóm người liên quan gồm: Chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện; không có giấy phép lái xe; giao xe cho người chưa đủ điều kiện, phương tiện không có gương chiếu hậu bên trái; xe không có bộ phận giảm thanh…

Nhóm thanh thiếu niên đi xe máy chọi bột (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngoài việc xử lý vi phạm hành chính, lực lượng chức năng yêu cầu các trường hợp vi phạm viết cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi tham gia giao thông.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, hiện còn 40 trường hợp có liên quan vụ việc, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xác minh để xử lý triệt để, không để tái diễn tình trạng tụ tập, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip dài khoảng 20 giây ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy đùa giỡn, ném bột trên tuyến đường thuộc khu vực phường Nguyệt Hóa, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long sau đó đã trích xuất hình ảnh, thông tin phương tiện, mời những người liên quan đến làm việc.

Cảnh sát khuyến cáo người tham gia giao thông, đặc biệt là thanh, thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tụ tập, đùa giỡn, điều khiển phương tiện nguy hiểm trên đường.

Phía gia đình và nhà trường cũng cần tăng cường quản lý, giáo dục con em trong việc tham gia giao thông an toàn.