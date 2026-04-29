Vụ mua vé tháng nhưng chỉ đi được hơn 15 ngày qua trạm BOT: Sẽ hoàn tiền

Ngày 29/4, ông Tạ Thanh Tình, Trưởng Văn phòng quản lý đường bộ III.2, Khu quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam), cho biết đã làm việc với đại diện chủ đầu tư trạm thu phí Cam Thịnh (thuộc xã Nam Cam Ranh) là Tổng Công ty đầu tư xây dựng 194, liên quan đến bất cập trong việc thu vé tháng.

Theo ông Tình, qua làm việc, đại diện chủ đầu tư thừa nhận chưa thực hiện quy định mới nhất về thu phí không dừng, dẫn đến một số trường hợp người dân mua vé tháng nhưng thực tế sử dụng được chưa đến 30 ngày.

Trạm thu phí Cam Thịnh, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Tổng Công ty đầu tư xây dựng 194 thừa nhận có thiếu sót trong việc áp dụng cách tính vé tháng, khi chỉ tính theo chu kỳ từng tháng thay vì đủ 30 ngày như quy định hiện hành.

Giải thích nguyên nhân, đại diện Tổng Công ty đầu tư xây dựng 194 cho biết sai sót xảy ra do việc tính phí vẫn áp dụng theo hướng dẫn của thông tư cũ, trong khi bộ phận liên quan chưa kịp cập nhật quy định mới.

Về hướng xử lý, lãnh đạo Tổng Công ty đầu tư xây dựng 194 cho biết sẽ rà soát toàn bộ các trường hợp bị thu phí bất hợp lý. Sau đó, công ty sẽ hoàn trả phần tiền thừa hoặc cộng thêm thời gian để đảm bảo đủ chu kỳ 30 ngày đối với các phương tiện mua vé tháng.

Như Dân trí đã thông tin, nhiều tài xế phản ánh đóng gần 6 triệu đồng mua vé tháng đối với xe container để qua trạm thu phí Cam Thịnh (Khánh Hòa), nhưng nếu mua giữa kỳ, họ chỉ sử dụng được hơn 15 ngày do “vé chỉ có hiệu lực trong tháng”.

Anh L.A.S., chủ phương tiện 47C-30.xxx (Đắk Lắk) cho biết các trạm thu phí khác đều tính vé tháng theo chu kỳ 30 ngày (chẳng hạn đóng ngày 12/4 thì đến 12/5 mới hết hiệu lực).

Trong khi đó, trạm Cam Thịnh lại tính theo từng tháng, đóng ngày 12/4 nhưng đến 30/4 đã hết hạn, dù mức phí được thu tương ứng 30 ngày, gây thiệt hại cho chủ xe. Vì vậy, anh S. kiến nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ việc thu phí tại đây có đúng quy định hay không.

Tiếp nhận thông tin trên, Văn phòng quản lý đường bộ III.2 đã vào cuộc kiểm tra, chấn chỉnh.