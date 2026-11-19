Ngày 19/11, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng cho biết Đội CSGT đường bộ số 1 đã xác minh, xử lý vụ việc một người chưa có giấy phép lái xe điều khiển ô tô, được phản ánh qua clip trên mạng xã hội.

Theo xác minh, khoảng 13h ngày 15/11, tại đường thuộc tổ dân phố Chiếm Phương, phường Hòa Bình, TP Hải Phòng, B.M.H. (SN 2008) điều khiển ô tô biển kiểm soát 15B-362.xx khi không có giấy phép lái xe.

Hình ảnh thanh niên lái xe khi chưa có giấy phép lái xe. Theo nội dung clip chia sẻ trên mạng xã hội, ngồi bên cạnh ghế lái là bố của thanh niên này hướng dẫn con cách lái xe. Ngồi ghế phía sau là mẹ thanh niên vừa livestream vừa khen con giỏi (Ảnh: Công an cung cấp).

Chiếc xe này thuộc sở hữu của Công ty TNHH SX&TM H P V. Qua xác minh, chủ phương tiện có hành vi giao xe cho con mình là người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông về xác minh, xử lý vi phạm qua clip phản ánh trên mạng xã hội, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 khẩn trương làm rõ vụ việc.

Ngày 19/11, lực lượng chức năng mời người điều khiển ô tô và đại diện công ty đến làm việc. Tại đây, người lái xe thừa nhận hành vi vi phạm.

CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai trường hợp. Trong đó, người điều khiển ô tô không có giấy phép lái xe, đối diện mức phạt 18-20 triệu đồng.

Đối với chủ phương tiện là tổ chức, hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển bị xử phạt từ 56 đến 60 triệu đồng.

Tổng mức phạt dự kiến đối với hai trường hợp là 77 triệu đồng. Lực lượng chức năng đồng thời tạm giữ ô tô biển kiểm soát 15B-362.xx..

Qua vụ việc, CSGT Hải Phòng cảnh báo hành vi giao ô tô cho người không đủ điều kiện điều khiển là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo chủ phương tiện cần kiểm tra đầy đủ điều kiện của người lái trước khi giao xe; người chưa có giấy phép lái xe phù hợp tuyệt đối không điều khiển ô tô tham gia giao thông.