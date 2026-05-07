Vụ mang cá chết đi họp: Khẩn trương xác định thiệt hại để hỗ trợ dân

Ngày 7/5, UBND tỉnh Cà Mau đã có chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương phối hợp giải quyết phản ánh của người dân ở phường Tân Thành về tình hình cá chết liên quan đến dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau.

Tỉnh yêu cầu khẩn trương xác định mức độ thiệt hại, xem xét hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng; có biện pháp thực hiện các bước khắc phục tình trạng môi trường sản xuất; chấn chỉnh ngay các biện pháp thi công dự án.

Cá chết trong ao nuôi của người dân quanh khu vực mở rộng Cảng hàng không Cà Mau (Ảnh: CTV).

Qua thống kê của UBND phường Tân Thành, phường đã tiếp nhận 15 yêu cầu hỗ trợ, bồi thường thiệt hại của các hộ dân ở khóm 3 và 4 ảnh hưởng bởi dự án. Qua rà soát, có 92 hộ dân bị ảnh hưởng với diện tích hơn 85,3ha.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do thi công bơm cát nguồn nước bị nhiễm mặn làm ảnh hưởng đến sản xuất lúa, hoa màu và nuôi cá của người dân.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, qua khảo sát thực tế khu vực xung quanh dự án, quá trình bơm cát đơn vị thi công đắp bờ bao thấp, khiến bờ bao bị vỡ dẫn đến nước chảy tràn trực tiếp ra kênh.

Ngành chức năng đã lấy 5 mẫu môi trường nước mặt xung quanh công trình (kênh Đường Xuồng giáp ranh dự án và tại ruộng lúa nằm ngoài dự án), kết quả cho thấy chất lượng môi trường nước mặt bị ô nhiễm, độ muối không phù hợp để nuôi trồng thủy sản nước ngọt và trồng lúa.

Khu vực xung quanh dự án (Ảnh: CTV).

Như Dân trí đưa tin, trước đó, UBND phường Tân Thành tổ chức họp dân ghi nhận tình hình các hộ dân bị thiệt hại cây trồng, vật nuôi nghi do ảnh hưởng từ dự án mở rộng Cảng hàng không Cà Mau.

Theo phản ánh của người dân, có tình trạng cá nuôi chết hàng loạt nghi do nguồn nước bị nhiễm mặn trong quá trình bơm cát thi công dự án này.

Tại cuộc họp, có hộ dân mang theo cá chình làm khô cùng cá bống tượng vừa chết để dẫn chứng thiệt hại thực tế. Các hộ dân đề nghị các cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân và có giải pháp thỏa đáng trước tình trạng này.